Pēc Krievijas robežpunkta slēgšanas Igaunija kravas vilcienus novirzīs caur Narvu
Pēc Krievijas lēmuma pārtraukt dzelzceļa satiksmi caur robežkontroles punktu "Pečori-Pskovskije" (robežas Igaunijas pusē tur ir robežkontroles punkts "Koidula") vilcieni, kas brauca caur šo robežpunktu, tiks novirzīti caur Narvu, trešdien paziņoja Igaunijas valsts dzelzceļa uzņēmuma "Eesti Raudtee" komercdirektors Arturs Raihmans.
Pēc viņa teiktā, Krievijas puses lēmums Igaunijas dzelzceļa uzņēmumam bijis negaidīts.
"Mēs nesaņēmām nekādu iepriekšēju paziņojumu. Informācija tika saņemta jau pēc lēmuma pieņemšanas," Igaunijas sabiedriskajam radio sacīja Raihmans.
Viņš norādīja, ka vienas robežšķērsošanas vietas slēgšana neradīs nopietnas problēmas Igaunijas dzelzceļa infrastruktūras darbībai, jo pēdējos gados pārvadājumu apjomi pāri austrumu robežai ir ievērojami samazinājušies.
"No infrastruktūras uzņēmuma viedokļa mums maz kas mainās. Pašlaik pāri austrumu robežai vidēji brauc 0,3-0,4 vilcieni dienā - faktiski viens vilciens trīs dienās. Tas nerada sarežģītu loģistikas uzdevumu," sacīja Raihmans.
Lēmums attiecas uz dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem "Pitalova" uz robežas ar Latviju, "Pečori-Pskovskije" uz robežas ar Igauniju, kā arī vairākiem punktiem uz robežas ar Somiju.
Kārsavas-Pitalovas dzelzceļa robežšķērsošanas punkta slēgšana neatstās būtisku ietekmi uz kravu plūsmu, pauda VAS "Latvijas dzelzceļš", komentējot Krievijas valdības lēmumu.