Krievija spiesta pirkt benzīnu no Indijas, lai mazinātu degvielas deficītu
Foto: scanpix
Krievija importē benzīnu no Indijas.
Pasaulē

Krievija spiesta pirkt benzīnu no Indijas, lai mazinātu degvielas deficītu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Lai mazinātu degvielas trūkumu, Krievija sākusi importēt benzīnu no Indijas, vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem nozares avotiem.

Krievija spiesta pirkt benzīnu no Indijas, lai maz...

Kā norāda viens no avotiem, no Indijas uz Krieviju nosūtīti 60 000 tonnu benzīna. Cits avots stāstīja par diviem tankkuģiem, kas dodas uz Krieviju, un katrā no tiem esot no 30 000 līdz 40 000 tonnu benzīna.

Tajā pašā laikā jūnijā jēlnaftas imports no Krievijas uz Indiju sasniedza vēsturiski augstāko līmeni, norāda "Reuters". Vairāk nekā puse no visas jūnijā Indijā importētās naftas nāk no Krievijas.

Vēl viens "Reuters" avots pastāstīja, ka Krievija plāno mēnesī importēt 400 000 tonnu benzīna no dažādām valstīm, tostarp no Baltkrievijas.

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