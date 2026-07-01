Pēc karstuma viļņa Bukaresti plosa spēcīga vētra; viens cilvēks gājis bojā
Pēc intensīva karstuma viļņa Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti naktī uz trešdienu skārusi spēcīga vētra, kurā gājis bojā viens cilvēks, un 20 apgabalos izcēlušies plūdi.
Spēcīgā vētra skārusi 60 apdzīvotas vietas. Avārijas dienesti ziņoja, ka sūknējuši ūdeni no vairāk nekā 350 mājām un 100 ielām.
Vētrā visvairāk cietusi Bukarestes pašvaldība un kaimiņos esošais Ilfovas apgabals, kur viens cilvēks gāja bojā, kad uz viņa automašīnu uzkrita koks. Avārijas dienesti saņēma vairāk nekā 2200 lūgumus pēc palīdzības un no citiem apgabaliem tika piesaistīti papildu glābēji un resursi, piemēram, kravas automašīnas, ūdens sūkņi un motorzāģi.
Vētras laikā nogāzās 988 koki un tika bojātas 495 automašīnas, paziņojušas varasiestādes.
Tāpat kā lielu daļu Eiropas, arī Rumāniju šonedēļ skāris karstuma vilnis, un prognozēts, ka dažos reģionos gaisa temperatūra pārsniegs 40 grādus pēc Celsija.
Rumānijas Nacionālā meteoroloģijas pārvalde brīdinājusi, ka "atmosfēras nestabilitāte" valsts rietumu un dienvidu daļā var izraisīt spēcīgas lietusgāzes un negaisus.