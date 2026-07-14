Kadrs no video.
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Šodien 05:20
Video ar priekšā braucoša "Citroën Berlingo" pasažieriem sajūsmina soctīklu lietotājus
"TikTok" satura veidotāja Hanna Elizabete savā profilā publicēja video, kurā redzama viņai pa priekšu braucoša automašīna.
"Zirgi Citroën!" brīnās "TikTok" satura veidotāja Hanna Elizabete. "Brālis nesen teica - viņam taču ir "Berlingo". Atver aizmugurējās durvis, ieliec zirgus bagāžniekā un brauc!" viņa stāsta.
Skats uz pa priekšu braucošo "Citroën Berlingo", kura bagāžniekā patiešām atradās poniji, sociālo tīklu lietotājos izraisīja daudz smieklu un asprātīgu komentāru.
"Poniji bagāžniekā!" brīnījās komentētāji. "Izrādās, arī tā var," rakstīja viens. "Berlingo spēks!" slavē automobili cits lietotājs. Savukārt trešais joko: "Tagad šai mašīnai ir par diviem zirgspēkiem vairāk."