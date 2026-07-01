Jūnijā mainījās kara ritms: Krievija raidīja mazāk raķešu, bet Ukraina trāpīja sāpīgākos mērķos
Jūnijā Krievija pret Ukrainu raidīja mazāk dronu un raķešu nekā iepriekšējā mēnesī, savukārt Kijiva pastiprināja atbildes triecienus Krievijai, liecina ziņu aģentūras AFP veiktā Ukrainas Gaisa spēku datu analīze.
Krievija jūnijā pret Ukrainu palaida 5749 bezpilota lidaparātus un 180 raķetes, kas ir attiecīgi par 29% un 15% mazāk nekā maijā.
Jūnijā uzbrukumos vairākās pilsētās tika nogalināti civiliedzīvotāji. Viens no triecieniem izraisīja ugunsgrēku Kijivas Pečeru klostera kompleksā, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Tur aizdegās slavenās Uspenskas katedrāles jumts.
Ukraina jūnijā pastiprināja triecienus Krievijai, norādot, ka tā ir taisnīga atmaksa. Ukraina galvenokārt uzbrūk Krievijas naftas pārstrādes un eksporta objektiem, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcām, noliktavām un ostām, taču bijuši arī veiksmīgi uzbrukumi militārajām rūpnīcām.
Pagājušajā mēnesī Ukraina paziņoja, ka tās bruņotie spēki uzbrukuši rūpnīcai Voroņežā, kas ražo galvenās detaļas raķetēm "Iskander". Kijiva norādīja, ka šis trieciens ievērojami samazinās Krievijas spējas ražot jaunas raķetes.
Jūnijā Ukrainas uzbrukums izraisīja arī lielu ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā uz dienvidaustrumiem no Maskavas, kuras priekšpilsētas tika ieskautas biezos melnos dūmos.
Krievijas diktators Vladimirs Putins svētdien atzina, ka valsts saskaras ar problēmām, tostarp degvielas trūkumu Ukrainas uzbrukumu dēļ, taču apgalvoja, ka situācija nav kritiska.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pagājušajā nedēļā sociālajos tīklos paziņoja, ka ir apstiprinājis 40 dienu ilgu "ietekmes operāciju" pret Krieviju, lai piespiestu to izbeigt karu.