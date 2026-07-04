"Dzīvoju Mumbajas ielās kā bezpajumtnieks." Norvēģis atgriežas vietā, kur aizritēja viņa skarbā bērnība
Pēc vairāk nekā desmit gadiem kāds Norvēģijas pilsonis atgriezies Indijā, lai parādītu vietas, kur aizvadījis savu bērnību. Emocionālā video viņš atklāj, ka bērnībā dzīvojis graustu rajonā, gulējis uz ielas, pelnījis iztiku kā neoficiāls tūristu gids un ik dienu cīnījies par izdzīvošanu.
Viņš stāsta, ka bērnībā kopā ar māti dzīvojis nelielā istabā Mumbajas graustu rajonā. Tomēr māte nespējusi par bērniem parūpēties, un zēns arvien vairāk laika pavadījis uz ielas. Pamazām tā kļuvusi par viņa vienīgo mājvietu.
"Es kļuvu par ielu bērnu. Nokļuvu nepareizā sabiedrībā un kļuvu par cilvēku, par kādu nemaz negribēju kļūt. Taču tā bija mana dzīve," viņš atzīst.
Situācija kļuvusi vēl smagāka pēc tam, kad māte nonākusi cietumā. Viņš palicis viens un nakšņojis uz ietvēm, tempļos un musulmaņu svētvietās. Lai izdzīvotu, viņš pelnījis naudu, rādot pilsētu tūristiem un darot jebkuru darbu, kas ļāvis nopelnīt dažas monētas.
"Biju Norvēģijas pilsonis, bet dzīvoju uz Mumbajas ielām kā bezpajumtnieks," viņš saka. Dzīve uz ielas viņam iemācījusi izdzīvot. Viņš iepazinis Mumbaju līdz sīkākajām detaļām, zinājis, kur atrast naktsmītni, kur dabūt ēdienu un kā izvairīties no bīstamām situācijām. Nākotnei vietas neesot bijis – katra diena sākusies ar vienu jautājumu: kā izdzīvot līdz vakaram.
Viņš neslēpj, ka bērnību pavadījis vardarbīgā vidē, kur apkārt valdīja noziedzība un ielu likumi. Taču tieši cilvēki no graustu rajona palīdzējuši viņam izdzīvot. Viņš ir pārliecināts – bez viņu atbalsta viņa liktenis varēja būt pavisam citāds.
Atgriežoties Mumbajā, viņš sastop arī cilvēkus, kuri viņu atceras vēl no bērnības. Viņi stāsta, ka zēns bijis draudzīgs, atvērts un spējis sadzīvot ar visdažādākajiem cilvēkiem, lai gan ikdiena bija skarba.
Nozīmīga vieta viņa dzīvē bijusi arī kāda musulmaņu svētvieta, kuru viņš regulāri apmeklējis. Tur viņš iepazinis vietējās tradīcijas un pat dziedājis reliģiskās dziesmas. Šīs atmiņas viņš joprojām glabā kā vienas no retajām gaišajām bērnības epizodēm.
Īpaši sāpīgs viņam ir stāsts par zaudēto bērnību. Viņš uzskata, ka, būdams nepilngadīgs ārvalsts pilsonis, nav saņēmis pienācīgu palīdzību no atbildīgajām institūcijām. Pēc viņa teiktā, tas novedis pie tā, ka viņš uzaudzis bez izglītības un gadiem ilgi dzīvojis uz ielas.
Ielu pieredze viņam devusi arī pavisam citu skatījumu uz palīdzības sniegšanu. Viņš stāsta, ka Mumbajā labi zināmas dažādas ubagošanas shēmas – cilvēki nereti lūdz nopirkt pārtiku vai bērnu preces, bet vēlāk tās atdod atpakaļ veikalā apmaiņā pret naudu. Tieši tāpēc viņš apgalvo, ka spēj atšķirt tos, kuriem palīdzība patiešām nepieciešama, no tiem, kuri izmanto citu labsirdību.
Vienlaikus viņš uzsver, ka izsalkušam cilvēkam ēdienu neatsaka nekad. "Indijā neviens neatsaka ēdienu vai ūdeni. Tā ir vērtība, ko esmu saglabājis līdz pat šai dienai," viņš saka.
Piedzīvotais mainījis arī viņa skatījumu uz labdarību. Viņš kritizē organizācijas, kuru administratīvajiem izdevumiem, viņaprāt, tiek novirzīta pārāk liela daļa ziedojumu, un cer nākotnē izveidot savu palīdzības projektu. Tajā katrs ziedojums būtu publiski izsekojams, bet palīdzība tiktu sniegta cilvēkiem, kuriem tā patiešām nepieciešama.
Atgriešanās Mumbajā viņam nav tikai ceļojums pagātnē. Tā ir iespēja atklāti izstāstīt par bērnību, kurā izdzīvošana bija svarīgāka par skolu, drošību vai nākotnes plāniem, un vienlaikus apliecināt, ka arī vissmagākā pieredze var kļūt par pamatu vēlmei palīdzēt citiem.