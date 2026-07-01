Ķīna slepeni apmācījusi Krievijas armiju radioloģiskajā un ķīmiskajā karadarbībā
2025. gadā grupa Krievijas karavīru grupa Ķīnā apguva trīs nedēļas ilgu kursu par radioloģisko, bioloģisko un ķīmisko karadarbību.
Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Belousovs personīgi apstiprināja Krievijas militārpersonu slepenu apmācību Ķīnā 2025. gadā. Par to ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz iekšējo informāciju un žurnālistu iegūto slepeno dokumentu.
"Reuters" vēsta, ka mācībās Ķīnā piedalījās ne tikai parastie Krievijas karavīri un virsnieki, bet arī Krievijas ģenerāļi.
Aģentūras iegūts slepens Krievijas dokuments atsaucas uz Belousova 2025. gada augustā izdotu dekrētu. Ar dekrētu Krievijas bruņoto spēku personāla grupa tika nosūtīta piedalīties mācībās Ķīnas militārajos objektos. Dokumentā ir minēta arī trīs nedēļu radioloģiskās, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības kursa norise Pekinā pagājušā gada novembrī. Kursa laikā Ķīnas instruktori instruēja Krievijas karavīrus par ķīmisko un radiācijas izlūkošanu, kā arī par ventilācijas sistēmu aizsardzību pret piesārņojumu.
"Reuters" avoti Eiropā uzskata, ka Krievijas militārpersonām paredzētais kurss par radioloģijas, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības jautājumiem liecina par Krievijas un Ķīnas militārās sadarbības stratēģisko raksturu. Tas rada bažas Vecajā kontinentā.
2026. gada maijā "Reuters", atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņoja, ka Ķīna slepeni apmācījusi aptuveni 200 Krievijas karavīru, kuri vēlāk piedalījās karā pret Ukrainu. Pekina šo informāciju noliedza, nosaucot to par patiesībai neatbilstošu.