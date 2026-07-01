Zinātnieki ceļ trauksmi: pasaules okeāni uzkarsuši līdz vēsturiskam rekordam. Ar ko tas draud?
Šogad ziemeļu puslodē vasaras sākumā globālās jūras virsmas temperatūras sasniedza rekordaugstu līmeni, liecina Eiropas Savienības (ES) klimata pārmaiņu dienesta "Copernicus" dati.
"Copernicus" 21. jūnijā reģistrēja vidējo jūras virsmas temperatūru 20,86 grādi pēc Celsija, savukārt "Copernicus" jūras dienests reģistrēja 21 grādu. Abi rādītāji pārsniedza iepriekšējos rekordus šai dienai, kas tika fiksēti 2023. un 2024. gadā.
Abi dienesti vāc datus atsevišķi, balstoties uz vietējiem novērojumiem un apvienojot tos ar satelītu mērījumiem, tāpēc rādītājos ir nelielas atšķirības.
"Copernicus" norādīja, ka jauns rekords bija gaidāms, jo pēdējos mēnešos vairākos reģionos tika novērotas neparasti augstas okeāna temperatūras un sasilšanu pastiprināja dabas parādība "El Ninjo".
"El Ninjo", kas ik pa dažiem gadiem veidojas Klusā okeāna ekvatoriālajā daļā, pastiprina cilvēka izraisīto klimata pārmaiņu ietekmi un ir saistīts ar sausumiem un plūdiem, jo īpaši dienvidu puslodē. Tā tiešā ietekme uz Eiropu ir salīdzinoši ierobežota.
"Copernicus" direktors Karlo Buontempo norādīja, ka pašreizējie apstākļi varētu iezīmēt jaunas fāzes sākumu, kas klimatu ievedīs "neizpētītā teritorijā".
"Ņemot vērā šādas okeāna temperatūras un tuvojošos "El Ninjo", nākamajos mēnešos, visticamāk, tiks pārspēti vēl vairāki temperatūras rekordi," prognozē Buontempo.
"Copernicus" eksperti norāda, ka jauni temperatūras rekordi varētu tikt reģistrēti gan okeānos, gan zemākajos atmosfēras slāņos. Eksperti atgādina, ka 2024. gadā, kad tika reģistrēts iepriekšējais rekords, "El Ninjo" jau bija sākusi vājināties, taču šogad šī dabas parādība ir tikai nesen sākusies.
"Copernicus" norādīja, ka siltākiem okeāniem ir tālejošas sekas, jo augstākas jūras temperatūras ilgāk uztur atmosfēru siltāku un ļauj uzkrāties lielākam enerģijas daudzumam, palielinot ekstrēmu vētru, stipru lietusgāžu un plūdu risku.