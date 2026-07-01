Zalužnijs brīdinājis Zelenski par saviem nākotnes plāniem
Volodimirs Zelenskis, tiekoties ar Zalužniju, pieļāva, ka Ukrainas prezidenta vēlēšanas notiks 2026. gada rudenī, un bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks paziņoja par saviem nākontes nodomiem.
Bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs, kurš tagad ir Ukrainas vēstnieks Apvienotajā Karalistē, tikšanās laikā ar Volodimiru Zelenski paziņoja, ka plāno kandidēt uz Ukrainas prezidenta amatu.
Par to, atsaucoties uz iekšējo informāciju, ziņoja laikraksts "Ukrainska Pravda". Saskaņā ar "Ukrainska Pravda" ziņām, Zalužnijs oficiāli ieradies Kijivā saistībā ar Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera aiziešanu, kurš šomēnes atkāpsies no amata. Tomēr neoficiāli Prezidenta birojs vēlējās runāt ar bijušo Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku par prezidenta vēlēšanām Ukrainā.
"Ukrainska Pravda" avoti apgalvo, ka Zelenskis, tiekoties ar Zalužniju, pieļāvis Ukrainas prezidenta vēlēšanu rīkošanu 2026. gada rudenī, jo situācija frontes līnijās ir labvēlīga Ukrainas bruņotajiem spēkiem un sabiedrība ir "pietiekami vienota".
Zelenskis tieši jautāja Zalužnijam, vai viņš kandidētu prezidenta vēlēšanās, ja tās notiktu, piemēram, 2026. gada rudenī, un saņēma skaidru atbildi: "Jā".
Zelenska reakcija uz to nav precizēta, taču Prezidenta birojs baidās no sabiedrības šķelšanās, ja prezidenta vēlēšanas pārvērtīsies par "Zelenska un Zalužnija konfrontāciju".
Medijos periodiski parādās ziņas, ka Zalužnijs it kā plāno kandidēt Ukrainas prezidenta vēlēšanās. Pats bijušais Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks apgalvo, ka pašlaik neapsver politisko karjeru.