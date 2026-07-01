Uz Saules reģistrēts augstākā līmeņa uzliesmojums: Zemi var sasniegt spēcīgas magnētiskās vētras
Astronomi fiksējuši īpaši jaudīgu – X klases – uzliesmojumu uz Saules. Jaunākie dati liecina, ka tuvākajās dienās Zemi var sasniegt spēcīgas magnētiskās vētras, kas potenciāli ietekmēs sakaru un navigācijas sistēmu darbību.
Šo faktu apstiprina arī ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA). NASA pētnieki ir fiksējuši šī iespaidīgā uzliesmojuma vizuālos datus un turpina analizēt tā trajektoriju.
Pēdējās diennakts laikā Saules aktivitāte ir būtiski palielinājusies. Kopumā reģistrēti 17 uzliesmojumi, no kuriem trīs bijuši M klases, kamēr dienu iepriekš tika novēroti vien astoņi. Šī aktivitātes viļņa kulminācija bija NASA reģistrētais X klases uzliesmojums, kas ir augstākais vērtējums Saules uzliesmojumu klasifikācijas skalā.
Zinātnieki norāda, ka šāda līmeņa uzliesmojumus bieži pavada plazmas izmeši jeb koronālās masas izvirdumi. Ja šis plazmas mākonis sasniegs Zemes magnētisko lauku, tuvākajās dienās gaidāmas spēcīgas ģeomagnētiskās vētras.
Eksperti brīdina, ka paaugstināta ģeomagnētiskā aktivitāte var radīt traucējumus radiosakaru, elektrotīklu un globālās pozicionēšanas (GPS) sistēmu darbībā. Vienlaikus šis dabas fenomens var izraisīt vizuāli krāšņu blakusefektu – spilgtas ziemeļblāzmas, kas var būt redzamas arī neraksturīgi zemos platuma grādos.