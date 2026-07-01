Ukrainas bruņoto spēku tankisti frontē saskaras ar problēmu, ko nevar atrisināt
Ukrainas bruņoto spēku tanku apkalpes norāda, ka tās turpina veikt kaujas misijas, neskatoties uz grūtībām.
Rekordlielais karstuma vilnis, kas pārņēmis Ukrainu un lielu daļu Eiropas, rada izaicinājumus Ukrainas karaspēkam, kas aizstāv valsti no Krievijas agresijas. Padomju "T-72" tanku apkalpes piedzīvo īpašas grūtības, un situāciju nav iespējams labot, vēsta "Reuters".
Ziņu aģentūra vēsta, ka temperatūra vecāku bruņumašīnu iekšpusē pēc kaujas misijām var kļūt ārkārtīgi augsta. Tas ir saistīts ar tērauda korpusa uzkaršanu un gaisa kondicionēšanas sistēmu trūkumu.
Ukrainas padomju laika tankiem nav gaisa kondicionēšana
Ukrainas bruņoto spēku rīcībā esošie padomju laika "T-72" tanki nav aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas sistēmām. Tāpēc 65. atsevišķās mehanizētās brigādes tanku ekipāžas Zaporižjas apgabalā svelmainajā laikā atvēsinās ar ūdeni pie saviem tankiem, jo gaisa temperatūra reģionā tuvojas 36 grādiem pēc Celsija, vēsta "Reuters".
Tanku bataljona virsseržants ar segvārdu "Simpatjaga" norādīja, ka Ukrainas Rietumu partneru piegādātie M1 "Abrams", "Challenger" un "Leopard" tanki ir aprīkoti ar gaisa kondicionēšanu, savukārt lielākajai daļai Ukrainas rīcībā esošo padomju laika tanku šādas sistēmas nav.
Ukrainas tanku vienību pamatu joprojām veido padomju laikā izstrādātie "T-64" un "T-72" tanki, bet Rietumvalstu tanki trīs kara gadu laikā piegādāti salīdzinoši nelielā skaitā. 2025. gada vidū Ukraina sāka saņemt vēl līdz 49 papildu M1 "Abrams" tankiem.
Tikmēr arī Krievijas bruņotie spēki 2026. gadā turpina paļauties uz novecojušiem tankiem. Kosjtantiņivkas virzienā tie izmanto modernizētos "T-72AM" tankus.
Atvēsinās ar ūdeni pie tanka Zaporižjas svelmē
65. atsevišķās mehanizētās brigādes tanku bataljona virsseržants ar segvārdu "Simpatjaga" stāsta, ka pēc kaujas uzdevumu izpildes viņa ekipāžas tanks "T-72" stipri sakarst.
"Pēc uzdevuma izpildes tanks ļoti sakarst. Temperatūra tā iekšpusē var kļūt patiešām augsta," viņš skaidroja.
Zaporižjas apgabala pozīcijās, kur Ukrainas dienvidu frontē turpinās aktīva karadarbība, tanku ekipāžas atvēsinās ar ūdeni tieši blakus savām kaujas mašīnām. Tuvākajās dienās gaisa temperatūra šajā reģionā var sasniegt aptuveni 36 grādus pēc Celsija.
Tanka "T-72" masa ir no 41 līdz 45 tonnām, un tā tērauda korpuss tiešos saules staros ātri uzkarst. Virsseržants uzsver, ka Ukrainas aizstāvji turpina pildīt uzdevumus, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem.
"Neraugoties uz skarbajiem laikapstākļiem – tagad valda neizturams karstums, bet ziemā ir sals un dubļi –, mēs joprojām noturam savas pozīcijas. Mēs turpinām cīnīties pret Krievijas spēkiem," viņš piebilda.
Tikmēr Krievija jau ir izsmēlusi aptuveni 72% savu Aukstā kara laika tanku rezervju. Deviņās glabāšanas bāzēs atlicis vien aptuveni 851 tanks, ko vēl iespējams atjaunot. Kopš 2025. gada Krievijas sauszemes spēki arvien biežāk pārgājuši uz kājnieku uzbrukumiem, daļēji cenšoties pasargāt atlikušos tankus no Ukrainas dronu triecieniem.
Eiropā valda ellīgs karstums
Čehijas ziņu aģentūra ČTK, kas iepriekš bija ziņojusi par rekordaugstu gaisa temperatūru 41,1 grādu pēc Celsija, svētdienas vakarā vēstīja, ka sasniegts jauns rekords 41,9 grādi pēc Celsija. Šis un iepriekšējais rekords tika reģistrēti Doksanī ciemā uz ziemeļiem no Prāgas.
Slovākijas austrumos Turņā pie Bodvas, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Košices, gaisa temperatūra pirmdien sasniedza 41 grādu, kas ir jauns nacionālais rekords. Tā par 0,7 grādiem pārsniedza iepriekšējo rekordu, kas bija sasniegts 2007. gada jūlijā.
Ungārijas vidienes pilsētā Asodā gaisa temperatūra pimdien sasniedza 41,8 grādus pēc Celsija, nedaudz atpaliekot no 2007. gadā sasniegtajiem 41,9 grādiem, kas ir Ungārijas absolūtais karstuma rekords.
Balkānu valstīs gaisa temperatūra bija līdz 40 grādiem, un Bosnijā ugunsdzēsēji cīnījās pret ugunsgrēkiem, kas izcēlušies tveices laikā.
Ukrainā tika prognozēta gaisa temperatūra no 35 līdz 38 grādiem pēc Celsija, un varas iestādes īstenoja ārkārtējus elektroapgādes pārtraukumus, kas gaidāmi arī otrdien.