Zelenskis paziņo, ka Ukraina 2027. gadā saņems "Gripen" iznīcinātāju eskadriļu
2026. gada 30. jūnijā Zviedrija un Ukraina parakstīja līgumu par 16 Zviedrijas "Gripen" iznīcinātāju iegādi, ko Ukrainas bruņotie spēki saņems 2027. gada sākumā.
Pirmie Zviedrijas "Gripen" C/D iznīcinātāji Ukrainas bruņotajos spēkos nonāks dienestā 2027. gada sākumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par to paziņoja savā X sociālo mediju kontā. Pēc Zelenska teiktā, vakar, 2026. gada 30. jūnijā, Zviedrija un Ukraina parakstīja līgumu par 16 Zviedrijas "Gripen" iznīcinātāju iegādi, lai gan viņš nenorādīja pirkuma cenu.
Līdz ar lidmašīnām Ukrainas puse saņems arī ar tām saistīto aprīkojumu un tehnisko palīdzību. Zelenskis arī paziņoja, ka Ukraina un Zviedrija strādā pie līguma par droniem. Kijiva dalīsies ar Stokholmu bezpilota lidaparātu izstrādes un ražošanas tehnoloģijās, kā arī kaujas pieredzē apmaiņā pret finansējumu, munīciju un pretgaisa aizsardzības palīdzību.
Vairākus gadus Ukraina centās panākt Zviedrijas piekrišanu "Gripen" iznīcinātāju nodošanai. Visbeidzot, 2026. gada maijā Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons paziņoja par gaidāmo 16 lietotu "Gripen" iznīcinātāju nodošanu Kijivai un plāniem iegādāties 20 jaunas E modeļa lidmašīnas. 2027. gada sākumā Ukrainas bruņotie spēki saņems 16 4+ paaudzes "Gripen" C/D iznīcinātājus. "Gripen" C ir vienvietīga lidmašīna, savukārt "Gripen" D ir divvietīga lidmašīna. Tās ir aprīkotas ar modernām tehnoloģijām un dažādu veidu raķetēm.