"Šis karstums ir tikai ģenerālmēģinājums". Eiropu brīdina par jaunu klimata realitāti
Rekordlielais karstums, kas jūnijā pārņēma Eiropu, ir vēl viens apliecinājums jaunajai klimata realitātei, uzskata Pasaules Veselības organizācija (PVO).
Organizācijas vērtējumā ekstrēms karstums vairs nav izņēmums, bet kļūst par atkārtotu krīzi.
Jūnijs Eiropā bija viens no karstākajiem mēnešiem meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vairākās valstīs tika sasniegti temperatūras rekordi, un karstuma dēļ pieauga ar to saistīto nāves gadījumu skaits.
Un tas ir tikai sākums. Pasaules Veselības organizācija (PVO) brīdina, ka turpmāk situācija kļūs tikai smagāka, ziņo "Euronews".
"Šis karstums ir tikai ģenerālmēģinājums," sacīja PVO Eiropas reģionālā biroja direktors Hanss Anrī Kluge.
Pēc viņa teiktā, Eiropa sasilst vairāk nekā divas reizes straujāk nekā vidēji pasaulē, un ekstrēms karstums vairs nav izņēmums. Tas kļūst par atkārtotu krīzi, kas ir arvien biežāka, intensīvāka un ilgstošāka.
Francijā kopš 24. jūnija reģistrēti vairāk nekā 1000 pārmērīgas mirstības gadījumu, un lielākā daļa mirušo ir cilvēki vecumā no 65 gadiem. Savukārt dažās pilsētās neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaits pieaudzis pat par 50 %.
Spānijas mirstības monitoringa sistēma lēš, ka jūnijā karstuma dēļ reģistrēti 892 pārmērīgas mirstības gadījumi.
Kluge brīdināja, ka par katru vasaru, kurai valstis nav pienācīgi sagatavojušās, nākas maksāt ar cilvēku dzīvībām.
Tomēr, pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, situācija nav tikai drūma - organizācija uzsver, ka profilaktiskie pasākumi patiešām dod rezultātus.
PVO Eiropas reģionālā biroja vadītājs norādīja, ka aplēses liecina - ja nebūtu jau ieviesto pielāgošanās pasākumu karstuma viļņiem, ar augstu temperatūru saistīto nāves gadījumu skaits Eiropā 2023. gadā būtu bijis aptuveni par 80 % lielāks. Savukārt cilvēkiem vecumā no 80 gadiem mirstība varētu būt pat divreiz augstāka.
"Rīcības plāni karstuma viļņu gadījumiem, agrīnās brīdināšanas sistēmas, vēsas patvēruma vietas un palīdzība neaizsargātākajiem iedzīvotājiem nav tikai birokrātiski pasākumi. Tie jau tagad glābj dzīvības. Mums vajadzīgi vēl vairāk šādu pasākumu visā PVO Eiropas reģionā," piebilda Kluge.