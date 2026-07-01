Krievu okupanti ar jaunu modifikāciju padarījuši savus "Shahed" dronus vēl bīstamākus
Krievijas armija ir modificējusi uzbrukuma bezpilota lidaparātus "Shahed" ("Geraņ"), padarot tos vēl bīstamākus.
Krievija arvien biežāk sākusi lietot terminu "Geraņ Seeker", lai apzīmētu jaunu "Shahed" ("Geraņ") uzbrukuma dronu modifikāciju, kas aprīkota ar automātisku mērķa atpazīšanas un vadības sistēmu. Par to ziņoja Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks un radiotehnoloģiju eksperts Sergejs "Flash" Beskrestnovs.
Viņš norāda, ka "Seeker" (meklētājs) ir specializēta drona versija, kas spēj patstāvīgi pabeigt uzbrukumu pēc tam, kad tas ir fiksējis mērķi, pat ja tiek zaudēta saziņa ar operatoru. Eksperts norādīja, ka šādus moduļus var uzstādīt dažādās "Shahed" versijās, sākot no otrās līdz ceturtajai. Viņš norādīja, ka pēdējā laikā arvien biežāk tiek novērota ar reaktīvo dzinēju darbināmā "Geraņ-4 Seeker" izmantošana.
Beskrestnovs apgalvo, ka šādi droni ir aprīkoti ar vairākām kamerām ar dažādiem darbības režīmiem, kā arī radio tīkla modemu saziņai ar operatoru. Viņš skaidro, ka automātiskā vadības sistēma izmanto mašīnredzes algoritmus un to darbina "Raspberry Pi" vienas plates dators. Pēc eksperta teiktā, tiklīdz operators ir notvēris objektu, drons var patstāvīgi turpināt kustību mērķa virzienā bez turpmākas vadības.