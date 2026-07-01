Traģēdija Kiprā: divi puisēni atrasti miruši aizslēgtā auto. Viņus karstā saulē atstāja pagulēt...
Postošais karstums Eiropā turpinās, un diemžēl tiek ziņots par jauniem upuriem. Kiprā divi zēni atrasti miruši aizslēgtā automašīnā. Astoņus un desmit gadus vecie puikas ir vienas ģimenes bērni, viņu tēvs un pamāte ir arestēti aizdomās par nolaidību.
Tiek ziņots, ka ģimene ir no Bulgārijas, un bērni atstāti mašīnā gulēt. Viņi svētdien tika atrasti auto, kas novietots Lielbritānijas militārajā bāzē Dekelijā; notikuma vietā ieradās bāzes policija un ātrā palīdzība. Diemžēl atbraukušie dienesti apstiprināja traģisko ziņu, ka bērni ir miruši, vēstī Daily Mail.
Ziņots, ka bērnu tēvs un pamāte ir arestēti aizdomās par nolaidību, un Lielbritānijas bāzes pārstāvis sacīja, ka policisti izmeklē nāves cēloni. Tiek uzskatīts, ka zēni iemiga automašīnā un nosmaka no karstuma, taču autopsija atklās nāves cēloni, ziņo Cyprus Mail. Tiek arī ziņots, ka uz bērnu ādas ir apdegumu pēdas.
Šī ir jaunākā traģēdija, kas skārusi Eiropu pēc nedēļām ilgiem postošiem karstuma viļņiem. Līdz piektdienai Francijā jau bija miruši četri bērni, jo ekstremālie laikapstākļi ir pārslogojuši slimnīcas, tostarp pusotru gadu vecs zēns, kurš tika atrasts miris automašīnā pēc tam, kad vecāki, domājams, atstāja viņu auto pa ceļam uz darbu.
Aizvadītajā trešdienā Parīzes priekšpilsētā, kad temperatūra tur pārsniedza 40 grādus pēc Celsija, automašīnā tika atrasts miris arī trīs gadus vecs zēns. Vecāki viņu atrada jau bezsamaņā automašīnā pie savas mājas 45 minūtes pēc tam, kad bija aizsūtījuši viņu gulēt, jo bērns sūdzējās par nogurumu.
Pāris dienas iepriekš kāda 33 gadus veca māte Francijas dienvidu pilsētā Karpantrasā atrada divus brālīšus, divus un četrus gadus vecus, bezsamaņā automašīnā, kas bija novietota pie viņu vecmāmiņas mājas. Viņiem bija apstājusies sirdsdarbība, kad gaisa temperatūra bija paaugstinājusies līdz 40 grādiem pēc Celsija. Lai gan uz notikuma vietu tika izsaukti neatliekamās palīdzības dienesti, atdzīvināšanas centieni bija neveiksmīgi.
Francijas varas iestādes šīs nedēļas sākumā apstiprināja, ka ārkārtējā karstuma rezultātā miruši vēl 1000 vecāka gadagājuma un slimu cilvēku. “Kopš 24. jūnija ir reģistrēti aptuveni 1000 papildu nāves gadījumu, salīdzinot ar iepriekšējos mēnešos reģistrētajiem,” paziņojumā norādīja Francijas sabiedrības veselības aģentūrā.
Organizācijā norādīja, ka daudzi no papildu nāves gadījumiem ir bijuši cilvēku vecumā no 65 gadiem un vecāki, un nāves gadījumu skaits mājās pieaudzis par 40 procentiem. Gan Francijas, gan Lielbritānijas veselības iestādes ziņoja par neatliekamās palīdzības izsaukumu un apmeklējumu skaita pieaugumu, jo ārkārtējais karstums skāris vecāka gadagājuma iedzīvotājus un cilvēkus ar veselības problēmām. “Slimnīcas sasniedz robežu,” sacīja Parīzes policijas priekšnieks Patriss Forē. “Slimnīcā uzņemto pacientu skaits nepārtraukti pieaug.”
Francijā karstums ir četrkāršojis neatliekamās palīdzības izsaukumu skaitu un palielinājis sirdsdarbības apstāšanās gadījumu skaitu, paziņoja varas iestādes. Londonas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vēstī, ka saņēmis vislielāko dzīvībai bīstamo izsaukumu skaitu vienas dienas laikā. Pasaules Veselības organizācija svētdien paziņoja, ka kopš 21. jūnija Eiropā ir reģistrēti vairāk nekā 1300 nāves gadījumu, jo lielāko daļu kontinenta pārņēma rekordliels karstuma vilnis.
"Tagad 150 miljoni cilvēku dzīvo ārkārtējā karstumā, simtiem ir miruši, skolas ir slēgtas, elektrotīkli ir traucēti," X pastāstīja PVO vadītājs Tedross Adhanoms Gebrejesuss, piebilstot, ka "kopš 21. jūnija Eiropā ir reģistrēti vairāk nekā 1300 nāves gadījumu, kas saistīti ar augstu temperatūru".
Zinātnieki brīdinājuši, ka šāds karstuma vilnis pirms 50 gadiem būtu bijis praktiski neiespējams. Viņi apgalvo, ka cilvēka radītās klimata pārmaiņas padara ārkārtējus karstuma viļņus intensīvākus un biežākus. Karstuma viļņi ir pārspējuši rekordus Lielbritānijā, Francijā, Spānijā un Šveicē, savukārt Nīderlande pirmo reizi vēsturē ir izsludinājusi sarkano brīdinājumu par augstu temperatūru.