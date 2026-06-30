Krievijā vairs nepublicēs datus par degvielas cenām, kamēr valsts grimst milzu rindu haosā pie uzpildes stacijām
Krievijas Federālais statistikas dienests "Rosstat" vairs nepublicēs pārskatu par benzīna un dīzeļdegvielas patēriņa cenu izmaiņām. Valdība šādu lēmumu pieņēma pagājušajā nedēļā, ziņo "Telegram" kanāls "Lucet".
In Bryansk region, there are up to 700 vehicles in line for fuel.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 30, 2026
So many Russians said they don't care about the war. Now, its consequences are directly affecting them. https://t.co/HvllSi4Q6y pic.twitter.com/sOOWVFxaLS
В Москве даже правительственные «Аурусы» с мигалками выстроились в очереди на заправки. И это они, как говорится, «еще даже не начинали» pic.twitter.com/luGJksecVG— Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) June 30, 2026
Arī izdevums "The Bell" ziņo, ka "Rosstat" vairs nepublicēs "informāciju par naftas produktu patēriņa cenām". Šajā kategorijā ietilpst degvielas cenas, kas iedalītas pēc markām, reģioniem un 1800 degvielas uzpildes stacijām 280 pilsētās.
Izdevums norāda, ka dati par degvielas patēriņa cenu dinamiku parasti tiek publicēti katru trešdienu.
"Rosstat" pagaidām nav komentējis ziņas, ka turpmāk šo statistiku vairs nepublicēs.
Saskaņā ar jaunākajiem "Rosstat" datiem no 16. līdz 22. jūnijam benzīna cena pieauga par 3%, bet dīzeļdegvielas - par 2,7%.
Jūnijā daudzos Krievijas reģionos un Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās sākās benzīna trūkums, ko izraisījuši Ukrainas dronu uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar jaunākajiem datiem jau 80 reģionos ir ieviesti pilnīgi vai daļēji ierobežojumi degvielas tirdzniecībai.