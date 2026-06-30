Sociāldemokrāts Mindaugs Sinkevičs kļūst par Lietuvas premjerministru
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda otrdien iecēla Sociāldemokrātu partijas līderi Mindaugu Sinkeviču premjerministra amatā, vēsta prezidenta preses dienests. Nausēda arī uzticēja Sinkevičam 15 dienu laikā izveidot valdību un iesniegt tās sastāvu apstiprināšanai.
Saskaņā ar konstitūciju premjerministru ieceļ un atbrīvo no amata prezidents ar Seima piekrišanu. Jau ziņots, ka Seims otrdien atbalstīja Sinkeviča kandidatūru premjerministra amatam. Par 42 gadus vecā Sinkeviča kandidatūru nobalsoja 80 deputāti, divi balsoja pret un 28 deputāti atturējās.
Sinkeviču atbalstīja jaunās valdošās koalīcijas deputāti, kā arī seši pie frakcijām nepiederošie deputāti. Opozīcija atturējās vai balsoja pret. Savukārt deputāti no populistiskās partijas "Nemunas rītausma", kuru sociāldemokrāti šomēnes izslēdza no valdošās koalīcijas, pameta sēžu zāli, boikotējot balsojumu.
Jaunajam premjeram un valdībai tiek piešķirtas pilnvaras, kad parlaments apstiprina valdības programmu ar sēdē klātesošo deputātu balsu vairākumu. Līdz tam turpinās darbu līdzšinējā valdība, ko vada Inga Ruginiene.
Kā ziņots, jūnija vidū tika parakstīts līgums par jauno valdošo koalīciju.
Jaunā koalīcija izveidota, jo sociāldemokrāti, kas ir lielākais politiskais spēks Seimā, ilgstošo nesaskaņu dēļ šomēnes nolēma izbeigt koalīciju ar partiju "Nemunas rītausma". No iepriekšējās koalīcijas jaunajā koalīcijā strādās centriski kreisā Zemnieku un zaļo savienība, kam Seimā ir kopīga frakcija ar centriski labējo Poļu vēlēšanu akciju-Kristīgo ģimeņu savienību, savukārt "Nemunas rītausmas" vietu ieņems centriski kreisā Demokrātu savienība "Lietuvas vārdā", kas līdz šim bija opozīcijā.
Līdzšinējā koalīcija, kurā ietilpst sociāldemokrāti, "Nemunas rītausma" un Zemnieku un zaļo savienība, tika izveidota pagājušajā vasarā pēc tam, kad jūlijā atkāpās toreizējais sociāldemokrātu līderis un premjerministrs Gintauts Palucks, jo atklājās nelikumības viņa biznesa darījumos. Koalīcijai ir 80 no 141 deputātu vietas parlamentā.
Lēmumu par jaunas koalīcijas veidošanu bez "Nemunas rītausmas", ar kuru bija pastāvīgas domstarpības, Sociāldemokrātu partijas padome pieņēma 6. jūnijā. Prezidents Gitans Nausēda Sinkeviča kandidatūru premjerministra amatam Seimam iesniedza 25. jūnijā.
Pēc 2024. gada parlamenta vēlēšanām sociāldemokrāts Palucks izveidoja valdības koalīciju ar Demokrātu savienību "Lietuvas vārdā" un "Nemunas rītausmu". Pēc Palucka valdības krišanas valdību izveidoja sociāldemokrātu politiķe Ruginiene, un "Lietuvas vārdā" viņas kabinetā nomainīja zaļzemnieki.
Jaunajai sociāldemokrātu, zaļzemnieku un "Lietuvas vārdā" koalīcijai Seimā ir 75 deputātu mandāti.
Sinkevičs par Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju kļuva pēc Palucka atkāpšanās no priekšsēdētāja amata 2025. gada jūlijā, bet par priekšsēdētāju tika ievēlēts kongresā šogad maijā. Viņš ar pārtraukumiem ir bijis Jonavas rajona mērs kopš 2011. gada, bet 2016.-2017. gadā bija ekonomikas un inovāciju ministrs. Sinkevičam ir divi bakalaura grādi - ekonomikā un jurisprudencē, maģistra grāds mārketingā un menedžmentā, kā arī doktora grāds sociālajās zinātnēs.
2023. gadā Sinkevičs bija iesaistīts tā dēvētajā čeku skandālā par neatbilstošu pašvaldības līdzekļu izlietošanu. 2024. gada oktobrī Apelāciju tiesa noraidīja Sinkeviča pārsūdzību un atstāja spēkā pirmās instances tiesas lēmumu, kas aizliedza viņam vairākus gadus ieņemt amatu valsts pārvaldē, un tādēļ viņš zaudēja Jonavas rajona mēra amatu. Taču pērn pavasarī Augstākā tiesa atcēla šo spriedumu, secinot, ka, neskatoties uz iespējamo pārkāpumu, Sinkevičs nav krimināli sodāms un ir atjaunojamas viņa kā Jonavas rajona mēra pilnvaras.
Kārtējās parlamenta vēlēšanas Lietuvā gaidāmas 2028. gada rudenī.