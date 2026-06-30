Apšaude turpināsies vairākas dienas: Krievija gatavojas uzbrukt Ukrainai ar simtiem dronu un desmitiem raķešu
Novērošanas kanāli ziņo, ka Krievija ir pabeigusi sagatavošanās darbus jaunai masveida Ukrainas apšaudei, kas varētu būt viena no spēcīgākajām pēdējā laikā.
Krievija pabeidz gatavoties jaunam masveida triecienam Ukrainai. 30. jūnijā novērošanas kanāli ziņoja par lielu masveida raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukuma varbūtību tuvākajās dienās.
Patlaban paaugstinātā kaujas gatavībā jau ir gaisā, jūrā un uz zemes bāzēto spārnoto raķešu nesēji. Tas ietver stratēģiskās lidmašīnas, kuģus, kas pārvadā "Kaļibr" raķetes, kā arī dažādas "Iskander" un "Kinžal" ballistisko un aeroballistisko raķešu modifikācijas. Agresorvalsts taktika var balstīties uz simtiem dronu un desmitiem raķešu, tostarp dronu simulatoru, vienlaicīgu izmantošanu, lai pārslogotu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Novērotāji lēš, ka šoreiz ir iespējami mērķtiecīgi triecieni pret enerģētikas infrastruktūras objektiem. Apvienots uzbrukums varētu ilgt vairākas dienas un kļūt par vienu no vērienīgākajiem pēdējo mēnešu laikā.
Ukraiņiem ieteicams iepriekš uzlādēt visas nepieciešamās ierīces un uzkrāt dzeramo ūdeni. Vienlaikus Ukrainas Gaisa spēki vēl nav izplatījuši nekādus līdzīga rakstura oficiālus brīdinājumus.