Vairāk nekā miljons migrantu vēlas legāli dzīvot Spānijā
Vairāk nekā miljons nelegālo migrantu Spānijā pieteikušies legalizēšanās programmai, ko premjerministra Pedro Sančesa valdība izsludināja šā gada aprīlī.
Pieteikšanās programmai noslēdzas šodien. Programmas ietvaros paredzēts piešķirt legālu statusu aptuveni 500 000 nelegālo imigrantu, galvenokārt no Latīņamerikas.
"Vairāk nekā miljons iesniegto pieteikumu (..) liecina par to, cik nepieciešama bija šī tiesību un pienākumu atzīšana," pasākumā Madridē paziņoja Sančess.
Sančesa valdības atvērtākā nostāja migrācijas jautājumā kontrastē ar tendenci citās Eiropas Savienības (ES) valstīs, kur panākumus gūst partijas, kas vēršas pret imigrāciju. Sociālistu līderis Sančess jau sen apgalvojis, ka Spānijai ir vajadzīgi imigranti, lai novērstu darbaspēka trūkumu un kompensētu iedzīvotāju novecošanos. Premjerministrs arī uzsver, ka: "Mēs vēlamies, lai pasaule uztver Spāniju kā valsti, kas ciena, aizsargā un ievēro cilvēktiesības."
Pieteikuma iesniedzējiem jāpierāda, ka viņiem nav sodāmības un ka viņi līdz 1. janvārim ir pavadījuši Spānijā vismaz piecus mēnešus pēc kārtas. Varasiestādēm ir trīs mēneši laika, lai izskatītu dokumentus un pieņemtu lēmumu par darba un uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, kas būs derīga tikai Spānijā.