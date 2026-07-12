Atpūta Grieķijā izvēršas biedējošā pieredzē: vienas nakts laikā tūristes seja izmainās līdz nepazīšanai
Lielbritānijas tūristes atvaļinājums Grieķijā ieguva biedējošu pavērsienu, kad, šķietami nekaitīgs pietūkums zem acs īsā laikā pārauga smagā infekcijā.
Fēniksa Makpaika no Norfolkas atpūtās Grieķijā, kad viņas seja nezināmu iemeslu dēļ sāka pietūkt. Viss sākās ar nelielu pietūkumu zem acs, taču stāvoklis ātri pasliktinājās tik tālu, ka tūristi nācās hospitalizēt un uzsākt spēcīgu intravenozo antibiotiku kursu. Lai gan ārstiem izdevās stabilizēt viņas veselības stāvokli, slimības pamatcēlonis joprojām nav noskaidrots.
Pirmie simptomi atklājās fotogrāfijā
Simptomi parādījās nemanāmi. Pārskatot selfiju, ko uzņēma atvaļinājuma laikā, Makpaika pamanīja, ka viņas seja ir mainījusies.
"Es ievēroju spēcīgu pietūkumu zem acs," viņa pastāstīja "Newsweek". "Sākumā es tam nepievērsu īpašu uzmanību, bet pietūkums bija visai pamanāms."
Tajā vakarā tūristi mierīgi gāja gulēt, bet nākamajā rītā situācija ievērojami pasliktinājās.
"Es pamodos un sapratu, ka slikti redzu. Kad paskatījos spogulī, mans acs bija ievērojami uzpampusi," viņa atcerējās.
Makpaika vērsās pēc palīdzības pie viesnīcas personāla, kurš ieteica doties uz tuvāko aptieku.
"Sākumā domāju, ka varētu būt saules apdegums, bet farmaceits to izslēdza un ieteica nekavējoties doties uz slimnīcu," viņa teica.
Sākumā ārsti bija apjukuši
Kad viņa ieradās slimnīcā, ārstiem nebija skaidras atbildes. Tā kā sejas pietūkums bieži saistīts ar alerģiskām reakcijām, viņi sākotnēji pieņēma, ka tā varētu būt alerģija.
"Viņi domāja, ka tas varētu būt spēcīga alerģiska reakcija, piemēram, kukaiņa kodums," pastāstīja Makpaika. "Man intravenozi ievadīja trīs devas steroīdu un antihistamīna, bet mans stāvoklis neuzlabojās. Es arī neatradu nekādas kodumu pēdas."
Pēc sākotnējās ārstēšanas viņai diagnosticēja iespējamu alerģisku reakciju vai infekciju un tūristi nosūtīja atpakaļ uz viesnīcu. Lai gan pietūkums nedaudz samazinājās, drīz ap muti parādījās plankumi, kas atgādināja nātreni.
Nākamajā dienā stāvoklis atkal strauji pasliktinājās. Seja bija uzpampusi no acs līdz žoklim, izsitumi kļuva plašāki, un pašsajūta strauji pasliktinājās.
Gandrīz visas infekcijas vienlaikus
Makpaika atgriezās slimnīcā, kur ārsts tieši aprakstīja situāciju. "Ārsts teica, ka man ir gandrīz visas infekcijas, kādas cilvēkam var būt vienlaikus," viņa atcerējās.
Ārstu vērtējumā tūristei vienlaikus bija infekcijas vaiga, žokļa, auss, deguna blakusdobumu, krūšu, lūpu un limfmezglu zonās. Turklāt stāvoklis pavisam drīz tika pavadīts ar ievērojamu dzirdes zudumu.
"Kad viņi pārbaudīja manas ausis, izrādījās, ka abas ir iekaisušas, un uz bungādiņas vai tās apkaimē bija asinis," pastāstīja Makpaika.
Ņemot vērā situācijas nopietnību, viņu hospitalizēja un nekavējoties uzsāka intravenozo antibiotiku ārstēšanu.
Mācība: uzticēties savai intuīcijai
Pēc dažām nedēļām Makpaika tika izrakstīta no slimnīcas un atveseļojās, tomēr joprojām nepieciešama ārstu uzraudzība.
"Kopumā es atveseļojos, bet man joprojām ir otīts un saplaisājusi bungādiņa, ko diagnosticēja pēc atgriešanās Anglijā un kam tagad seko līdzi ārsti," viņa skaidroja.
Šajā gadījumā īpaši neparasti ir tas, ka plašā infekciju ķēde joprojām nav saņēmusi skaidru pamatcēloni.