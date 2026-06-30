Krievu okupantu triecienā iznīcināta ēka Kramatorskā.
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Šodien 14:41
Ķīna asi vērsusies pie Krievijas pēc Putina atteikšanās izbeigt karu
Ķīnas pārstāvis ANO Drošības padomē pieprasīja Krievijai sēsties pie sarunu galda ar Ukrainu.
Pēdējā ANO Drošības padomes sanāksmē Ķīna "stingri" mudināja Krieviju un Ukrainu atsākt sarunas, lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu karu. To 29. jūnijā paziņoja Ķīnas Tautas Republikas pastāvīgā pārstāvja ANO vietnieks Suns Lei.
Viņš sacīja, ka Pekina aicina puses demonstrēt politisko gribu un koncentrēties uz diplomātisku konflikta risinājumu, ņemot vērā ANO Hartas principus. Viņš uzsvēra, ka kaujas arvien vairāk ietekmē civiliedzīvotājus un izraisa civiliedzīvotāju ciešanas.
Ķīnas pārstāvis norādīja, ka Pekina saglabā "objektīvu un neitrālu nostāju", uztur kontaktus ar visām pusēm un turpinās veicināt kara politisku noregulējmumu.