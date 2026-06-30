Pie Dānijas krastiem manīta Putina superjahta
Dānijas ūdeņos fiksēta trīs Krievijas kuģu kolonna, kuras sastāvā ir arī superjahta "Graceful". Starptautiskie mediji, tostarp "Forbes", šo peldlīdzekli uzskata par Krievijas diktatora Vladimira Putina personīgo jahtu.
To, ka jūra esošais kuģis ir tieši "Graceful", apstiprinājis Dānijas medijs "DR Verificerer", atsaucoties uz starptautiskajām kuģniecības monitoringa vietnēm un fiksētajiem fotoattēliem.
Putin's 'superyacht' sails past Denmark after more than three years under the radar https://t.co/p2mhyKSe8d— Mykhaïlo Golub (@golub) June 29, 2026
Kā liecina kuģu izsekošanas servisa "MarineTraffic"dati, jahta Dānijas ūdeņus šķērsoja pirmdienas vakarā. Par tās galamērķi norādīta Stambula. Superjahtu pavadīja patruļkuteris "Vojevoda" un Krievijas eskadras mīnukuģis, kuru klātbūtne arī fiksēta satelītattēlos.
Neierasta parādīšanās pēc klusuma perioda
Kā vēsta "The Insider", superjahtas "Graceful" parādīšanās monitoringa sistēmās ir negaidīta, jo kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma tās automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) raidītājs bija izslēgts.
Pēdējo reizi publiski pieejami dati par jahtas atrašanās vietu tika saņemti 2022. gada augusta beigās. Lai gan vēlāk tā vairākkārt manīta Baltijas jūrā – Sanktpēterburgas, Kaļiņingradas un Igaunijas krastu tuvumā –, jahta vienmēr pārvietojusies tā dēvētajā klusuma režīmā.
Putina jahtas vēsture
"Graceful", kas 2014. gadā būvēta lielākajā Krievijas kuģubūves rūpnīcā "Sevmash", ir viena no vairākām jahtām, kuras, kā liecina žurnālistu pētījumi, izmanto Vladimirs Putins. Alekseja Navaļnija komandas 2023. gadā publicētajā izmeklēšanā atklājās, ka uz jahtas veikti vērienīgi remontdarbi, lai peldlīdzekli pielāgotu tās īpašnieka "augošajām prasībām".