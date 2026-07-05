Amerikāņu pāris pārcēlās uz Eiropu un nopirka māju par 11 tūkstošiem eiro - viņu stāsts atklāj, ko vietējie bieži nenovērtē
Amerikāņu ģimene pameta Ņujorku (ASV), pārcēlās uz vienu no Eiropas pilsētām un iegādājās divstāvu māju par 11 500 eiro, ziņo "Ziare".
Izdevums vēsta, ka Kassandra Tresli un viņas vīrs Aleks Nīnmans nenožēlo pārcelšanos, apgalvojot, ka "atraduši citu dzīvesveidu" Itālijā.
Sieviete pastāstīja, ka strādāja tehnoloģiju jaunuzņēmuma operāciju nodaļā, bet viņas vīrs - "Whole Foods", kad 2019. gadā viņi nolēma pārcelties uz Eiropu.
Sākumā viņi dzīvoja Čehijā pie Kassandras vectēva. 2020. gadā pārim piedzima meita. Šobrīd viņi dzīvo nelielā pilsētā Abruco reģionā Itālijā, aptuveni trīs stundu braucienā no Romas.
"Lai gan daudzi amerikāņi, pārceļoties uz ārzemēm, izvēlas lielpilsētas vai slavenus tūrisma centrus, piemēram, Florenci, mēs izvēlējāmies vietu, par kuru lielākā daļa tūristu nekad nav dzirdējuši," stāsta Kassandra. Viņa piebilda, ka izvēlējusies citu dzīvesveidu un nevar iedomāties atgriezties ASV tuvākajos gados.
Rakstā tiek atzīmēts, ka, tāpat kā daudzi amerikāņi, šie divi jaunie cilvēki auguši pārliecībā, ka panākumi nozīmē pastāvīgu pilnveidošanos - plašākas mājas, jaunāki automobiļi, lielāki sasniegumi un piepildītāks dienas grafiks.
"Ar laiku mēs sākām domāt, vai tiešām kaut kas no tā mūs padarīja laimīgākus. Lai gan mēs nemeklējām kādu pasakainu dzīves versiju ārzemēs, mums gribējās vairāk laika, lielāku elastību un spēcīgāku saikni ar apkārtējiem," skaidroja sieviete.
Viņa atzina, ka Itālija viņiem sniegusi tik daudz no tā, kas viņiem jūtami trūka.
Tiek paskaidrots, ka dzīvošana nelielā pilsētā ļāvusi pārim iegādāties māju skaidrā naudā, neuzņemoties finansiālo slogu, kas bieži vien saistīts ar mājokļa īpašumtiesībām ASV.
"Mēs samaksājām 11 500 eiro, vai aptuveni 13 100 dolāru, par mūsu divstāvu māju ar divām guļamistabām, platībā nedaudz zem 100 kvadrātmetriem, ar trešo guļamistabu pagrabā, kā arī mansardu - un, pēc maniem aprēķiniem, vēl aptuveni 15 000 eiro jeb apmēram 17 100 dolāru ieguldījām remontā," atzīmēja sieviete.
Pēc viņas teiktā, ēdiens, bērnu aprūpe un citi izdevumi šeit ir pieejamāki. Zemākas dzīves izmaksas devušas viņiem iespēju atvilkt elpu un mazāk koncentrēties uz pastāvīgu peļņas palielināšanu.
"Es saglabāju savu darbu tehnoloģiju jomā un sākumā strādāju attālināti. Taču tiklīdz mēs iejutāmies, es sajutu, ka varu atkāpties no darba. Tagad es pelnu mazāk, strādājot mārketingā itāļu tūrisma uzņēmumā un veidojot saturu, bet šis kompromiss ir tā vērts," stāstīja Kassandra.
Tomēr, pēc viņas teiktā, lēmums apmesties šeit nebija tikai finansiāls - viņus piesaistīja arī kopienas sajūta.
"Mēs vēlējāmies kļūt par šīs vietas daļu un sniegt savu ieguldījumu tās attīstībā, nevis meklēt īslaicīgus piedzīvojumus vai dzīvot savā burbulī. Mājas iegāde mums bija sava veida apņemšanās veidot nākotni kopienā, kas mūs ir pieņēmusi ar atplestām rokām. Mūsu pilsētā cilvēki neievēro tādu distanci, kādu mēs bieži sajutām, augot ASV," paskaidroja viņa.
Rakstā papildus tiek minēts, ka kaimiņi bieži apstājas uz ielas, lai aprunātos, un draugi var negaidīti ienākt ciemos. Tā netiek uzskatīta par uzmācību - tā ir daļa no rūpēm vienam par otru.
"Šī vienotības sajūta kļūst īpaši pamanāma vasarā. Kad mācības beidzas, dzīve pārvietojas uz laukumiem un ielām. Pēc vakariņām ģimenes pulcējas ārā, bet bērni skrien no viena pilsētas gala līdz otram, spēlējoties kopā. Vietējie festivāli piepilda kalendāru, un augusts bieži šķiet kā ilgstošs kopīgs svētku laiks," pastāstīja Kassandra.
Viņa atzina, ka sākumā, kad viņi pirmo reizi ieradās šajā vietā, tas viņiem šķita neparasti, taču tagad tiek uzskatīts par normālu.
"Mūs priecē tas, ka mūsu ģimenei apkārt ir kopiena, kas viņus pazīst un par viņiem rūpējas. Papildus angļu, čehu un itāļu valodai meita sāk apgūt vietējo dialektu - valodas tradīciju, kas tiek nodota no paaudzes paaudzē šajā reģionā. Līdz zināmam līmenim viņa kļūst par daļu no pūliņiem šīs kultūras saglabāšanai," piebilda Kassandra.
Pēc sievietes teiktā, lai gan viņai un viņas vīram Itālija vienmēr būs valsts, ko viņi izvēlējušies, un itāļu valoda - svešvaloda, ko vēl jāapgūst, tomēr viņu meitai šī ir vienkārši māja.
"Mūsu pilsētiņā mēs atradām vietu, kur baudīt dzīvi un just saikni ar apkārtējiem cilvēkiem. Tieši tādu dzīvi mēs vēlamies sev un mūsu meitai, kura, ceram, turpmāk augs ar dziļu piederības sajūtu," skaidroja Kassandra.