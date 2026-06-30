Pieaug Krievijas elites bažas: "Visi domā par to, kā izņemt savu naudu un aizbraukt"
Krievijas elite ir noraizējusies par to, kas notiks ar valsts ekonomiku un ar viņiem personīgi saistībā ar Ukrainas uzbrukumiem Krievijas aizmugurei.
Šķiet, ka Ukraina ir pārņēmusi iniciatīvu karā un ar saviem droniem aktīvi posta Krievijas aizmuguri. Uzbrukumiem tiek pakļauti mērķi līdz pat 2000 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Deg naftas pārstrādes rūpnīcas, naftas noliktavas un militārā infrastruktūra. Visā valstī saasinās degvielas krīze. Pasliktināšanās tendence ir acīmredzama, un tā rada lielu spriedzi Krievijas elites aprindām, vēsta "The Washington Post".
Līdztekus degvielas krīzei Krievijā pieaug ekonomiskās problēmas. Kara izmaksas strauji pieaug, tāpat kā robs Krievijas valsts budžetā. Naftas cenu kritums pēc kara beigām Irānā ir radījis vēl lielāku spiedienu. Varas iestādes jau apspriež nepopulārus pasākumus, piemēram, iedzīvotāju banku noguldījumu konfiskāciju. "Visi domā par to, kā izņemt savu naudu un aizbraukt," žurnālistiem sacīja kāds Maskavas uzņēmējs.
Bijušais augsta ranga Krievijas finanšu ierēdnis apgalvo, ka elites aprindās pieaug nenoteiktības sajūta. "Pašlaik valda pilnīga nenoteiktība. Rodas sajūta, ka šim stāstam nav redzamas laimīgas beigas," viņš pastāstīja "The Washington Post", vēloties palikt anonīms.
Kāds avots, kas ir pietuvināts Krievijas diplomātiskajām aprindām, pauda nopietnas bažas. "Viss ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs varam ierobežot Ukrainas triecienus Krievijas teritorijā un cik ātri mēs varam izveidot pretgaisa aizsardzības sistēmas... Cilvēki vairs nejūtas droši. Karš klauvē pie mūsu durvīm," viņš paziņoja.
Kāds avots pastāstīja, ka Krievijas varas iestādes nebija gatavas tam, cik ātri Ukraina sāks attīstīt savu bezpilotu lidaparātu nozari. "Mums nav pietiekamu pretgaisa aizsardzības sistēmu, lai aizsargātu mūsu infrastruktūru. Šķiet, ka neviens nezina, ko darīt, lai ātri palielinātu savu ražošanu."
"Šī ir nopietna situācija, kurai Putins un viņa tuvākai loks acīmredzami nebija gatavi. Viņi negatavojās ilgam karam un nebija gatavi bezpilota lidaparātu draudiem," atzīmēja avots.
Problēmu vēl vairāk sarežģī Kremļa ārkārtīgā nevēlēšanās atzīt problēmas, un amatpersonas cenšas izvairīties no sliktu ziņu paziņošanas Kremļa vadītājam. Situācija Krievijā strauji pasliktinās. Neskatoties uz to, Vladimirs Putins šķiet apņēmības pilns turpināt postošo karu. Turklāt avoti Krievijā paredz jaunu eskalāciju.