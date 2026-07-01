Kas tāds nav pieredzēts 15 gadus: izskanējis brīdinājums par gaidāmo krīzi Eiropā
Eiropas Savienība (ES) nākamo apkures sezonu var sagaidīt ar mazākajiem dabasgāzes rezervju krājumiem pēdējo 15 gadu laikā. Šāda situācija rada bažas par jaunu energoresursu cenu lēcienu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, ziņo izdevums "Financial Times", atsaucoties uz analītiķu prognozēm.
Saskaņā ar konsultāciju uzņēmuma "Wood Mackenzie" datiem, līdz oktobrim ES pazemes krātuves būs aizpildītas vien par aptuveni 76%. Ja šīs prognozes piepildīsies, tas būs zemākais rādītājs kopš 2011. gada.
Pašreizējo enerģētiskās drošības situāciju Eiropā nosaka vairāki savstarpēji saistīti faktori, kas būtiski apgrūtina nepieciešamo dabasgāzes rezervju uzkrāšanu. Vispirms situāciju ievērojami saasinājis konflikts Tuvajos Austrumos. Ģeopolitiskā nestabilitāte ir traucējusi sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) piegādes caur Hormuza šaurumu, kas ir stratēģiski kritisks maršruts, pa kuru tradicionāli tiek transportēta piektā daļa pasaules LNG eksporta. Papildu spiedienu uz jau tā nestabilo tirgu radījis gāzes ieguves apjomu samazinājums Katarā un Apvienotajos Arābu Emirātos, kas ierobežojis globālo piedāvājumu.
Šo krīzi vēl vairāk padziļinājusi iepriekšējā ziema, kas Eiropā bija netipiski auksta. Lielais enerģijas patēriņš apkures sezonas laikā iztukšoja krātuves tik strauji, ka valstis jauno uzkrāšanas sezonu aprīlī sāka ar vēsturiski zemu – vien 28% – aizpildījuma līmeni. Lai gan līdz šim brīdim vidējo aizpildījumu izdevies palielināt līdz 48%, tas joprojām ir zem normas un var izrādīties nepietiekams, lai nodrošinātu stabilu energoapgādi nākamās ziemas periodā.
Situāciju sarežģī arī globālā tirgus dinamika. Februāra beigās, pēc ASV un Izraēlas kopīgajiem triecieniem Irānai, Eiropas gāzes cenas piedzīvoja asu kāpumu, un, lai gan pēdējā laikā vērojama daļēja stabilizācija, tirgus joprojām ir ļoti jutīgs. Turklāt relatīvi zemās cenas Eiropas gāzes tirgū padara to mazāk pievilcīgu piegādātājiem. Tā rezultātā, piemēram, ASV uzņēmumi dod priekšroku sašķidrinātās dabasgāzes kravas novirzīt uz citiem, finansiāli izdevīgākiem reģioniem.
"Argus Media" eksperte Nataša Fīldinga brīdina, ka jebkuri turpmāki piegāžu traucējumi globālajā LNG tirgū būtiski apgrūtinās nepieciešamo rezervju uzkrāšanu pirms aukstā laika iestāšanās. "Jo ilgāk saglabāsies ierobežojumi globālajā LNG tirgū, jo augstāka būs varbūtība, ka ziemas patēriņa pīķa laikā gāzes cenas piedzīvos strauju kāpumu," norāda eksperte.
Analītiķi uzsver, ka situācijas nestabilitāte un zemie gāzes krājumi ir bīstams signāls, kas nākamziem var novest ne tikai pie cenu kāpuma, bet arī pie nopietniem energoapgādes drošības izaicinājumiem.