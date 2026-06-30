Taizemē pie dzelzceļa sliedēm pamestā koferī atrasts nepilngadīgas meitenes līķis. VIDEO
Taizemes kūrortpilsētā Patajā netālu no dzelzceļa sliedēm koferī atrastas 17 gadus vecas meitenes mirstīgās atliekas. Aizdomās par šo nežēlīgo noziegumu aizturēts kāds Austrālijas pilsonis.
Izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad policijā tika saņemts oficiāls iesniegums par 17 gadus vecās Tunčanokas Donhomlas pazušanu, vēsta izdevums "Bild". Meklēšanas pasākumu gaitā likumsargi netālu no dzelzceļa sliedēm uzgāja pamestu ceļasomu, kurā atradās pazudušās jaunietes mirstīgās atliekas ar fizisku traumu pēdām.
Kameras fiksē aizdomīgās darbības
Saskaņā ar izmeklētāju sniegto informāciju, jauniete pēdējo reizi dzīva redzēta 25. jūnijā ap pulksten 3.30 naktī. Novērošanas kameru ierakstos redzams, kā viņa kopā ar ārzemnieku ieiet dzīvojamajā kompleksā Banglamungas rajonā un dodas uz dzīvokli 15. stāvā. "Bangkok Post" raksta, ka vīrietis meitenei bija solījis samaksāt par intīmpakalpojumu sniegšanu.
Aptuveni 18 stundas vēlāk videonovērošanas kameras fiksējušas vīrieti izejam no ēkas ar melnu čemodānu, ko viņš novietojis uz motocikla. Vīrietis devies dzelzceļa virzienā, uz deviņām minūtēm pazudis no kameru uztveršanas zonas, bet vēlāk atgriezies kompleksā bez kofera.
Vainu noliedz
Pamatojoties uz iegūtajiem pierādījumiem, policija ieradās aizdomās turamā dzīvoklī, taču tas jau bija tukšs. Austrālijas pilsonis tika aizturēts 26. jūnija vakarā Bangkokas lidostā.
Nopratināšanas laikā vīrietis noliedza viņam izvirzītās apsūdzības slepkavībā. Pēc aizturētā sniegtajām liecībām, starp viņu un jaunieti izcēlies sadzīvisks konflikts par pakalpojuma apmaksu. Vīrietis apgalvo, ka meitene viņam draudējusi ar nazi, pieprasot lielāku summu, un notikušais bijusi pašaizsardzība.
Kā vēsta "The Guardian", austrālietim šobrīd ir izvirzītas smagas apsūdzības slepkavībā, līķa slēpšanā un nepilngadīgas personas nolaupīšanā. Videomateriālā, kas uzņemts pēc aizturēšanas, viņš meitenes ģimenei veltīja šādus vārdus: "Man ir žēl par to, kas notika ar jūsu meitu."