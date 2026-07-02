Vairākās Eiropas valstīs sāk beigties cilvēku dzīvībai svarīgs resurss
Kamēr Eiropa piedzīvo vēl vienu karstu vasaru, programma "Europe in Motion" analizē viena ārkārtīgi svarīga dabīgā resursa trūkuma līmeni visā kontinentā.
Lai gan tiek izmantoti tikai 5,8% saldūdens krājumu no ledājiem, pazemes avotiem, upēm un ezeriem, varētu šķist, ka ūdens patēriņa situācija ES kopumā ir kontrolēta.
Tomēr vidējie rādītāji nedod pilnīgu priekšstatu. Patiesībā atšķirības starp valstīm ir ievērojamas un rada bažas.
Pietiek tikai paskatīties uz Kipru, kas faktiski dzīvo pastāvīgas ārkārtas situācijas režīmā. Pēc Eurostat un Eiropas Vides aģentūras (EEA) datiem, valstī jau tiek izmantoti 72% saldūdens krājumu, bet vasarā šis rādītājs pieaug līdz 92%.
Salīdzinājumam: valsts nonāk paaugstināta riska zonā, ja tiek izmantoti jau 20% tās ūdens resursu.
Gada sākumā varasiestādes aicināja iedzīvotājus samazināt ikdienas ūdens patēriņu par 10%, taču straujš Kipras iedzīvotāju skaita pieaugums arī neliecina par labu valsts ūdens resursiem.
Steidzīgi valdība ievieš atsālīšanas iekārtas, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, īpaši ņemot vērā tūrisma sezonu, un beidzamais Kipras priekšsēdētājs Eiropas Savienības Padomē ir padarījis cīņu ar šo krīzi par vienu no prioritātēm.
Pēc Kipras seko vēl viena Vidusjūras valsts - Malta, kur ikgadējais ūdens patēriņš sasniedz 33%. Vasarā situācija pasliktinās: ūdens stresa rādītājs palielinās līdz 67%, raksta "Euronews".
Līdzīga aina vērojama arī citās valstīs: ūdens resursu izmantošanas līmenis vasarā Grieķijā - 37%, Rumānijā - 34%, Portugālē - 31%, Itālijā - 27%, Spānijā - 26,5%, kas visu pārliecinoši tur šīs valstis riska zonā.
Kādās ES valstīs ir vislielākās problēmas ar pieeju tīram ūdenim?
Pēc Eiropas Vides aģentūras (EEA) novērtējuma, klimata pārmaiņas un pastiprinātās sausuma parādības, visticamāk, līdz 2030. gadam pastiprinās ūdens trūkuma "biežumu, intensitāti un sekas".
Cits aģentūras ziņojums "Pārkarstoši un nepietiekami sagatavotie" (Overheated and Underprepared) liecina, ka aptuveni katrs desmitais ES iedzīvotājs saskaras ar grūtībām nodrošināties ar pietiekamu daudzumu droša un tīra ūdens.
Visvairāk šī problēma izteikta Kiprā (36,5%) un Grieķijā (31,5%).
Ievērības cienīgi ir tas, ka vairākas valstis ar sliktu piekļuvi ūdenim, tostarp Bulgārija, Ungārija, Horvātija un Īrija, vienlaikus neizceļas ar īpaši augstu saldūdens resursu izmantošanas līmeni.
Tas liecina, ka problēmas ar piekļuvi ūdenim nav tik ļoti saistītas ar ūdens trūkumu, cik ar novecojušo infrastruktūru un nepilnībām ūdensapgādes sistēmās.
Tajā pašā laikā, neskatoties uz slodzi uz saldūdens resursiem, Francija, Portugāle un Spānija šķiet labāk spēj nodrošināt tīra un droša dzeramā ūdens sadali: iedzīvotāju daļa, kas saskaras ar problēmām, šajās valstīs ir ievērojami zemāka par ES vidējo līmeni - 9%.