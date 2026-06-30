Venecuēlā vairāki desmiti tūkstošu iedzīvotāju palikuši bez mājām
Venecuēla turpina apzināt jūnija beigās notikušo spēcīgo zemestrīču radītās sekas. Pašreizējā informācija apliecina, ka dabas stihija sabojājusi vai sagrāvusi vairāk nekā 58 000 ēku.
Šobrīd pēc 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm reģistrēto upuru skaits pieaudzis līdz aptuveni 1700. Vēl tūkstošiem cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem.
"Aptuveni 58 870 ēkas tika bojātas vai sagrautas visā skartajā reģionā," secinājuši Oregonas universitātes pētnieki Korijs Šers un Džamons Van Den Heks, balstoties uz satelītradara datiem, kas tika savākti dienu pēc zemestrīcēm. Pētnieki atsaucās uz datiem no Eiropas Kosmosa aģentūras satelīta "Sentinel-1" augstas izšķirtspējas radara attēlu. "Šis ir provizorisks, ātrs novērtējums. Tas atspoguļo pēkšņas virsmas izmaiņas, kas liecina par bojājumiem," raksta pētnieki, piebilstot, ka šis skaitlis jāuzskata tikai par orientējošu rādītāju un tas nav pārbaudīts uz vietas.
Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Horhe Rodrigess pirmdien paziņoja, ka ir bojātas 855 ēkas, tostarp 189 ir pilnībā sabrukušas.
NASA paziņoja, ka tās satelīti sniedz būtisku atbalstu, uzņemot attēlus un datus, lai palīdzētu komandām uz vietas novērtēt sekas un vadīt reaģēšanas pasākumus.