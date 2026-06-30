NASA satelīti fiksē milzīgus postījumus pēc zemestrīcēm Venecuēlā
Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītdatu provizorisko novērtējumu, spēcīgās divas zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecuēlu, ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 000 ēku.
Aptuveni 1700 cilvēki gājuši bojā, un tūkstošiem joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem pēc 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīcēm.
"Aptuveni 58 870 ēkas tika bojātas vai sagrautas visā skartajā reģionā," secinājuši Oregonas universitātes pētnieki Korijs Šers un Džamons Van Den Heks, balstoties uz satelītradara datiem, kas tika savākti dienu pēc zemestrīcēm.
Pētnieki atsaucās uz datiem no Eiropas Kosmosa aģentūras satelīta "Sentinel-1" augstas izšķirtspējas radara attēlu.
"Šis ir provizorisks, ātrs novērtējums. Tas atspoguļo pēkšņas virsmas izmaiņas, kas liecina par bojājumiem," raksta pētnieki, piebilstot, ka šis skaitlis jāuzskata tikai par orientējošu rādītāju un tas nav pārbaudīts uz vietas.
Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs Horhe Rodrigess pirmdien paziņoja, ka ir bojātas 855 ēkas, tostarp 189 ir pilnībā sabrukušas.
NASA paziņoja, ka tās satelīti sniedz būtisku atbalstu, uzņemot attēlus un datus, lai palīdzētu komandām uz vietas novērtēt sekas un vadīt reaģēšanas pasākumus.