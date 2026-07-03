Vietējie iedzīvotāji brīdina tūristus: augustā uz Grieķiju labāk nebraukt
Divi Igaunijas pilsoņi, kas dzīvo Grieķijā, stāsta, ka 33 līdz 35 grādu karstums šajās vietās ir ierasta parādība.
Salīdzinot ar karstuma viļņiem, kas skāruši citas Eiropas valstis, pašreizējā situācija pat ir patīkama. Tomēr augustā temperatūra parasti paaugstinās vēl vairāk, un dzīve tur rit citā ikdienas ritmā.
Jūnija beigās mediji rakstīja par karstuma vilni, kas skāra daudzas Eiropas valstis. Tas izraisīja gan nopietnas veselības problēmas, gan letālus gadījumus. Augstās temperatūras pagājušās nedēļas sākumā visvairāk izjuta Francija, Spānija, Itālija, Vācija un Apvienotā Karaliste, bet kopš tā laika karstums pakāpeniski virzās uz austrumiem — Polijas, Čehijas un Slovākijas virzienā.
Kā situācija ir Grieķijā? Jūnijā arī tur temperatūra pārsniedza 30 grādus, bet, pēc divu Igaunijas izcelsmes cilvēku teiktā, tas tur nav nekā neparasta.
33 līdz 37 grādi grieķiem ir norma
Uzņēmēja Herdisa Ojāsu, kas jau devīto gadu dzīvo Grieķijas galvaspilsētā Atēnās, "Elu24" sacīja, ka pašlaik tur vēl nav tik slikti kā daudzās citās Eiropas valstīs. Viņa atcerējās, ka 2021. gadā temperatūra Centrālajā Grieķijā sasniedza 46 grādus, bet Atēnās — 44 grādus. Līdzīga karstuma vilna galvaspilsētā bija arī 2024. gadā.
"Savukārt 33 līdz 37 grādi, kas drīzumā gaidāmi, tagad ir norma. Nekas īpašs. Teiksim tā - man kļūst ļoti karsti, kad temperatūra pārsniedz normālo ķermeņa temperatūru, tad uz ielas saulē ir tiešām karsti. Bet tagad ir 33. Es gāju ārā garās lina biksēs un bez kedām, un man nebija karsti. Pat kad ir 40 grādi, grieķi vēl īpaši nesūdzas - tas arī ir paciešami."
Balstoties uz gadiem, ko viņa pavadījusi Grieķijā, Ojāsu saka, ka šogad ir īpaši vējains periods un lietus nav bijis jau vairākus mēnešus.
Ojāsu stāsta, ka karstākais mēnesis Grieķijā ir augusts, kad 38 grādi tiek uzskatīti par pilnīgi normāliem, raksta "Postimees.ee".
"Augusts ir tas mēnesis, kad es saku visiem saviem Skandināvijas paziņām: ja vari izvēlēties, tad nebrauc. Man ir bijuši viesi, kas no rīta, pirms saules lēkta, devās apskatīt Akropoli, bet pēc tam visu dienu pavadīja izklājušies pie kondicioniera vai baseinā."
"Daudzi grieķi augustā arī pamet Atēnas un citus lielākos pilsētu rajonus, dodoties uz salām, jo pilsēta ir īsts karstuma katls. Tiek nopeldēties un tad atgriežas mājās."
Citi ikdienas ritmi
Ir skaidrs, ka karstums nogurdina arī grieķus, bet palīdz tikt galā citāds dienas ritms.
"Stipra karstuma laikā grieķi paliek mājās. Dienu sadala vairākās daļās, un vakaros dzīve sākas no jauna. Visi mostas ap sešiem, sākas jauna diena, kas turpinās līdz diviem naktī. Bērni kliedz parkos līdz pat vienpadsmitiem, veikali un restorāni strādā vēlu, un tā tālāk."
Karstuma vilnis varētu pienākt pēc aptuveni mēneša
"Es nekad nesekoju laika prognozēm. Varbūt tikai ziemā, kad paredzama kāda dīvaina laikapstākļu maiņa. No Lieldienām līdz oktobrim mums vienmēr ir silts," stāsta Aldo Maksimovs, kurš jau devīto gadu dzīvo Grieķijā un vada restorānus, kā arī viesu mājas atpūtai un radošām aktivitātēm.
"Mūsu pusē pēdējās dienās bija 34 līdz 38 grādi. Taču mums nav tik karsti kā Atēnās vai Korintas apkaimē, jo salā pie jūras klimats ir nedaudz maigāks."
Tāpat kā citos Grieķijas reģionos, arī Samā augusts parasti ir karstākais mēnesis.
Tomēr Aldo atzīst, ka jūnija beigās uz salas vidējā temperatūra bija ap 29–30 grādiem, bet šogad bija karstāks gads.
"Par karstuma vilni varētu saukt temperatūru no 39 grādiem un vairāk. Daži mazliet nopūšas, bet vienkārši jāpadzer vairāk ūdens."
Pēc Aldo Maksimova teiktā, Sama pēdējos gados kļuvis par populāru galamērķi arī Grieķijas tūristu vidū.
"Salīdzinoši liela, salīdzinoši lēta, neskarta un dabīga. Noslēgumā teiktu, ka, ja šeit vispār var runāt par kādu karstuma vilni, tad tas, visticamāk, pienāks aptuveni pēc mēneša," stāsta Aldo.