Sprādzienā Monako ievainots Ukrainas oligarhs un vēl divi cilvēki
Monako pirmdienas vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligarhu Vadimu Jermolajevu un vēl divus cilvēkus, tai skaitā vienu pusaudzi, paziņoja varas iestādes.
Sprādziens notika ap plkst. 21 (plkst. 22 pēc Latvijas laika) dzīvojamā ēkā, kas atrodas ielā pie Francijas robežas. Izmeklēšanai tuvs ziņu avots pavēstīja, ka viens no ievainotajiem ir Jermolajevs.
Monako valsts ministrs Kristofs Mirmāns sākotnēji nosauca šo sprādzienu par "uzbrukumu", bet vēlāk atteicās no šī apzīmējuma un raksturoja to kā "tīši sarīkotu eksploziju".
Monako firsts Albērs II nosauca šo incidentu par "šaušalīgu noziegumu", kas izraisījis "šoku visā monegasku kopienā".
Francijas iekšlietu ministra Lorāna Nunjesa palīgs sacīja, ka policija mēģina "atrast vainīgo, kurš ir aizbēdzis".
Prokurors Stefans Tibo sacīja, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā. Viņš sacīja, ka pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots šajā ēkā.
Mirmāns sacīja, ka sprādzienā ievainots pāris vecumā virs 50 vai 60 gadiem ir dzīvībai bīstamā stāvoklī, bet 13 gadus vecs pusaudzis, kas "ļoti iespējams, ir saistīts ar šo pāri", guvis mazāk nopietnus ievainojumus.
Tika sniegta palīdzība vēl četriem cilvēkiem, kas bija šokā vai sagriezušies ar sprādziena izsistiem logu stikliem.
Spridzekļa sastāvā bija skrūves un skrotis, sacīja Mirmāns.
"Cik man zināms, šī ir pirmā reize vēsturē, kad [Monako] firstistē ir notikusi šāda darbība," sacīja valsts ministrs.
Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolavs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. gada decembra saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krimas pussalā.