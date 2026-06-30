Eiropā valda ellīgs karstums: Čehijā un Slovākijā krīt vēsturiski karstuma rekordi
Čehijā un Slovākijā svētdien un pirmdien tika sasniegti jauni maksimālās gaisa temperatūras rekordi, ziņoja mediji.
Čehijas ziņu aģentūra ČTK, kas iepriekš bija ziņojusi par rekordaugstu gaisa temperatūru 41,1 grādu pēc Celsija, svētdienas vakarā vēstīja, ka sasniegts jauns rekords 41,9 grādi pēc Celsija. Šis un iepriekšējais rekords tika reģistrēti Doksanī ciemā uz ziemeļiem no Prāgas.
ČTK piebilda, ka šajā nedēļas nogalē reģistrētas deviņas no 10 augstākajām gaisa temperatūrām, kas jebkad konstatētas Čehijā.
Slovākijas austrumos Turņā pie Bodvas, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Košices, gaisa temperatūra pirmdien sasniedza 41 grādu, kas ir jauns nacionālais rekords. Tā par 0,7 grādiem pārsniedza iepriekšējo rekordu, kas bija sasniegts 2007. gada jūlijā.
Pirmdien laikapstākļi sāka mainīties, kad ekstrēmam karstumam sekoja vētras un stipras lietusgāzes.
Ungārijas vidienes pilsētā Asodā gaisa temperatūra pimdien sasniedza 41,8 grādus pēc Celsija, nedaudz atpaliekot no 2007. gadā sasniegtajiem 41,9 grādiem, kas ir Ungārijas absolūtais karstuma rekords.
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars paziņoja reportieriem, ka valdība grib, lai valsts ierēdņi pēc iespējas strādātu attālināti no mājām.
Balkānu valstīs gaisa temperatūra bija līdz 40 grādiem, un Bosnijā ugunsdzēsēji cīnījās pret ugunsgrēkiem, kas izcēlušies tveices laikā.
Ukrainā tika prognozēta gaisa temperatūra no 35 līdz 38 grādiem pēc Celsija, un varas iestādes īstenoja ārkārtējus elektroapgādes pārtraukumus, kas gaidāmi arī otrdien.