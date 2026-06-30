Skandāls militārajā sadarbībā: Polija tomēr nedos Ukrainai MiG-29
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs paziņojis, ka Polija nenodos Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo Kijiva atteicās dalīties ar bezpilota lidaparātu ražošanas tehnoloģijām.
Pēc ministra teiktā, Kijivai tika piedāvāts risinājums "MiG apmaiņā pret droniem", jo Ukrainai ir ievērojamas tehnoloģiskās iespējas bezpilota lidaparātu ražošanas jomā, un šāda apmaiņa būtu noderīga abu valstu militārajai sadarbībai.
Kosiņaks-Kamišs intervijā Polijas televīzijas kanālam "Polsat News" teica, ka Ukraina tam piekrita, bet neizpildīja vienošanos.
"Es, manuprāt, ierosināju pieeju, kas balstīta uz partnerību. MiG lidmašīnas apmaiņā pret bezpilota lidaparātiem. Ukraiņi sākotnēji to pieņēma, bet neīstenoja, tāpēc Ukrainai nebūs MiG lidmašīnu, jo Polijai nav bezpilota lidaparātu vai iespēju tos izmantot," teica ministrs.
Raidījuma vadītājs jautāja ministram, vai viņš uzskata par kļūdu Polijas varasiestāžu lēmumu nosūtīt militāro tehniku uz Ukrainu pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākumā bez jebkādiem nosacījumiem.
"Viņi rīkojās pareizi, un es rīkotos tāpat. Viņi rīkojās pareizi, un Ukraina tolaik atradās daudz sarežģītākā situācijā," sacīja Kosiņaks-Kamišs.
Ministrs paziņoja, ka pašreizējā Polijas valdība ieņem daudz stingrāku nostāju attiecībā uz savu nacionālo interešu aizstāvību.