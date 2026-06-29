Erdogans vēlas Turciju iekļaušanu visās Eiropas drošības struktūrās
Turcija ir jāiekļauj visās Eiropas aizsardzības struktūrās un aizsardzības tirdzniecības ierobežojumi starp NATO dalībvalstīm ir jāatceļ, pirms Ankarā jūlijā gaidāmā NATO samita pirmdien paziņojis Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.
"Turcijas neaizstājamais ieguldījums Eiropas drošībā dažkārt tiek ignorēts," Stambulā, uzrunājot visu 32 NATO dalībvalstu parlamentu delegātus, sacīja Turcijas prezidents, norādot, ka Turcija vēlas "piedalīties visās aizsardzības un drošības iniciatīvās" kontinentā.
Runa ir par Turcijas piekļuvi Eiropas Savienības (ES) finanšu instrumentam "Security Action for Europe" (Eiropas Drošības rīcības fondam - SAFE), kam atvēlēti 150 miljardi eiro un kas ir būtisks instruments Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai. Lai gan Turcija tehniski atbilst kritērijiem, lai pievienotos SAFE iniciatīvai, tam nepieciešama visu 27 ES dalībvalstu piekrišana, ko Grieķija draudējusi bloķēt.
"Mēs ceram uz jūsu atbalstu, likumdevēji, lai Turcija tiktu iekļauta Eiropas Savienības izziņotajās aizsardzības un drošības iniciatīvās," uzrunājot deputātus, sacīja Erdogans.
Turcijas līderis arī aicināja NATO likvidēt visus šķēršļus, kas traucē tirdzniecību starp alianses dalībvalstīm aizsardzības nozarē. "Ja mēs vēlamies pārvarēt problēmas, ar kurām saskaramies, mums jālikvidē šķēršļi aizsardzības rūpniecības tirdzniecībai, vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu un taisnīgu sloga sadali starp sabiedrotajiem," viņš teica.
Turcijai ir aliansē otrā lielākā armija aiz ASV un strauji augoša aizsardzības rūpniecība, kas, pateicoties divpusējiem aizsardzības līgumiem, kļūst arvien spēcīgāka. Tomēr tās aizsardzības rūpniecība ir cietusi no ASV sankcijām, kas tika noteiktas saistībā ar Ankaras veikto Krievijas ražotās zemes-gaiss raķešu aizsardzības sistēmas "S-400" iegādi, turklāt Vašingtona izslēdza Turciju no iznīcinātāju "F-35" programmas, kas ir pasliktinājis attiecības starp abiem NATO sabiedrotajiem.
Lai gan Vašingtona paudusi vēlmi izbeigt šo strīdu, tā saukto CAATSA sankciju atcelšanai ir nepieciešams Kongresa apstiprinājums, un novērotāji norāda, ka līdz samita sākumam šo jautājumu, visticamāk, nebūs iespējams atrisināt.
Tomēr ASV prezidents Donalds Tramps ir solījis Erdogam ko tādu, kas darīšot viņu "ļoti laimīgu", un analītiķi norāda, ka, visticamāk, runa ir par vairāku desmitu ASV ražoto "F110" dzinēju piegādi, kas Turcijai nepieciešami tās izstrādes stadijā esošajiem piektās paaudzes iznīcinātājiem "KAAN". Dzinēju piegādi bloķējušas CAATSA sankcijas.