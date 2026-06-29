Ar Navaļnija "seju" Krievijā vervē slepkavotājus Ukrainā
Krievijas karā vervētāji pielieto jaunu taktiku svaigas lielgabalgaļas pievilināšanai karam Ukrainā, un sākuši kolonijā nomocītā opozicionāra Alekseja Navaļnija "seju" izmantot reklāmas plakātos, kur aicina slēgt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.
Вербовщики на войну использовали лицо Навального для рекламы контракта с Минобороныhttps://t.co/wg09sQrMIO pic.twitter.com/3l4wmFYcEb— Дождь (@tvrain) June 29, 2026
Kā vēsta telekanāls “Doždj”, ar mākslīgo intelektu ģenerētais Alekseja Navaļnija attēls parādījies projekta “Varoņu dzimtene” ("Roģina gerojev") lapā, kas nodarbojas ar vervēšanas pakalpojumiem.
Projekta mājaslapā norādīta adrese Rostovā pie Donas — Sociālistiskā iela 112. Šajā pašā adresē atrodas Rostovas apgabala valdība, kā arī reģionālais kazaku un kadetu izglītības iestāžu lietu departaments.
Mājaslapā vervētāji sola tiem, kas noslēgs līgumu, maksājumus un parādu dzēšanu. Tāpat tiek piedāvāta iespēja “izvēlēties vakanci”. Projekts darbojas 15 pilsētās, apgalvo vietējie mediji.
Vēlāk tika ziņots, ka reklāma ar ģenerēto Navaļnija seju izdzēsta, bet projekta pārstāvji pavēstīja izdevumam "Agentstvo", ka bija notikusi kļūme. "Tas ir ģenerētais attēls, tagad pārbaudām informāciju. Protams, kaut kam tādam nevajadzētu būt, taču laikam marketologam kaut kas negāja saskaņā ar plānu," paziņoja "Varoņu dzimtenes" pārstāvji.
Aleksejs Navaļnijs tika nomocīts Krievijas Arktikas kolonijā 2024. gada 16. februārī 47 gadu vecumā. Opozicionārs, kurš kategoriski nosodīja invāziju Ukrainā, izcieta 19 gadu cietumsodu, ko Kremļa oponenti uzskatīja par politiski motivētu. Pirms tam 2020. gada augustā Krievijā viņu mēģināja noindēt ar nervu paralītisko līdzekli "Novičok", pēc dažām dienām Krievijas diktators Vladimirs Putins, kurš Navaļnija politiskās karjeras laikā principiāli nekad viņu neminēja vārdā un to izdarīja tikai pēc viņa nāves, ļāva viņu aizvest ārstēšanai uz Vāciju. 2021. gada janvārī Navaļnijs atgriezās Krievijā, nekavējoties tika arestēts lidostā un brīvībā vairs nekad neizkļuva. Viņa bērēs Maskavā izgāja ielās desmitiem tūkstošu cilvēku, daudziem skandējot pret Putinu vērstus lozungus.
2026. gada sākumā, pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas un Zviedrijas ārlietu ministrijas paziņoja, ka Navaļnijs kolonijā noindēts Dienvidamerikas raibvardēs sastopamo epibatidīnu. Tas noticis neilgi īsu brīdi pirms tam, kad Krievija un ASV vienojās par vērienīgo kopš Aukstā kara laikiem ieslodzīto apmaiņu - pret daudziem politieslodzītajiem Krievija apmaiņā saņēma savus notiesātos spiegus un slepkavu. Šī apmaiņa tika veikta 1. augustā.
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