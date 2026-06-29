Krievijas Valsts domē draud šaut pa Latviju, ja tur uzcels dronu rūpnīcu
Krievija draudējusi šaut pa Latvijas teritoriju, ja tur kopā ar Ukrainu uzcels dronu rūpnīcu.
Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Koļesņiks, kurš regulāri uzstājas ar kareivīgiem paziņojumiem par iespējamiem triecieniem Eiropai, izdevumam “gazeta.ru” pavēstījis, ka Krievijai būs visas tiesības šaut pa šādu rūpnīcu.
“To vēl tikai jāsāk būvēt. Protams, šī rūpnīca pilnībā atbilst likumīgiem Krievijas bruņoto spēku mērķiem, jo tā ražos ieročus, kas tiks izmantoti pret Krievijas bruņotajiem spēkiem,” paziņoja Koļesņiks.
Viņš arī apgalvoja, ka Baltijas valstu skaļie paziņojumi ir domāti krievu okupantu armijas uzmanības novēršanai no Ukrainas teritoriju sagrābšanas — lai “novērstu daļu uzmanības un spēku” Baltijas virzienā, kā arī uz Kaļiņingradas apgabalu, pret kuru, kā pastāvīgi bazūnē agresorvalstī, turpinās “provokācijas”.
Kulbergs šomēnes ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski parakstīja abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem. Kā šodien skaidroja Kulbergs, minētais līgums paredz arī kopražošanu. Premjers ar aizsadzības ministru Robertu Melni esot vienojies, ka Latvija darīs visu, noņems politiskās barjeras, ieviesīs "zaļos koridorus", lai dronu ražotne atrastos Latvijas pierobežā. Kulbergs uzsvēra, ka Latgalē ir vajadzīga ekonomiskā aktivitāte, investīcijas un darbavietas. Viņš izteica cerību, ka "pirmais pamatakmeņa jautājums" tiks ielikts jau šogad.