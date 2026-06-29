Apšaude Vācijā
Apšaudē Štādē, Vācijas ziemeļos, pirmdien nogalināti pieci cilvēki. Aizdomās turamais un vēl viena persona ir aizturēti, pavēstīja policija.
Asiņains slaktiņš Vācijā: uz ielas aukstasinīgi nošauti pieci cilvēki. FOTO
Apšaudē Štādē, Vācijas ziemeļos, pirmdien nogalināti pieci cilvēki, paziņojusi policija.
Aizdomās turamais un vēl viena persona ir aizturēti, pavēstīja policija. Zināms, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi.
#Germany Shooting Update-— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 29, 2026
Media asked the press office of the Lüneburg police about the nationality of the alleged perpetrator.
The response was refused.
Reason: The nationality has nothing to do with the crime.#Stade #Dankerstrasse pic.twitter.com/3mRma45Zn0 https://t.co/7kzNOWdptr
Apšaude notika pie jauniešu centra. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus. Kā paziņoja policijas preses pārstāve, šī iestāde nodrošina dzīvesvietu mātēm un viņu bērniem.
Iestādes nav publiskojušas sīkāku informāciju par upuriem vai iespējamo motīvu, taču norādīja, ka nogalinātie bija pieaugušie. Izmeklēšana turpinās. Policijas pārvalde norādīja, ka sabiedrībai nav nekāda apdraudējuma.