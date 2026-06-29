Bezprecedenta gadījums Baltijas jūrā: Igaunijas robežsargi fiksē ar ložmetējiem bruņotu Krievijas civilo kuģi
Igaunijas robežsargi maijā fiksējuši gadījumu, kad Krievijas sašķidrinātās gāzes tankkuģis bijis bruņots ar ložmetējiem, vēsta Igaunijas laikraksts "Eesti Ekspress".
Maija vidū no Igaunijas robežsardzes novērošanas lidmašīnas Somu līcī nofotografēts koncernam "Gazprom" piederošais sašķidrinātās gāzes tankkuģis "Maršal Vasiļevskij", kam ir svarīga nozīme Kēnigsbergas eksklāva apgādē ar dabasgāzi. Fotogrāfijās redzams, ka komandtiltiņa abās pusēs uzstādīti divi Krievijā ražoti liela kalibra ložmetēji "Kord". Blakus tiem atrodas smilšu maisi, kas nepieciešami uguns pozīciju aizsardzībai.
Ložmetējs "Kord" ar 12,7 milimetru kalibru spēj veikt 10 šāvienus sekundē un trāpīt mērķi divu kilometru attālumā. Šis ir vienīgais zināmais gadījums, kad Krievijas civilais kuģis ir aprīkots ar ieročiem.
Savukārt pētnieciskās žurnālistikas centra "Dosjē" rīcībā nonākuši kuģa "Maršal Vasiļevskij" pasažieru saraksti. Tie liecina, ka kopš 2025. gada augusta uz kuģa katrā reisā ir no astoņiem līdz 12 pasažieriem, kas ir Federālā drošības dienesta (FSB) darbinieki vai dienē Krievijas Nacionālajā gvardē vai armijā.
Regazifikācijas tankkuģis "Maršal Vasiļevskij" regulāri ved sašķidrināto gāzi no Ustjlugas Ļeņingradas apgabalā uz Kēnigsbergas eksklāvu. Pašlaik eksklāvs gandrīz visu gāzi saņem no Krievijas pamatteritorijas pa gāzesvadu caur Baltkrieviju un Lietuvu, taču gadījumā, ja piegādāt gāzi caur Lietuvu nebūtu iespējams, tad tankkuģim "Maršal Vasiļevskij" būtu galvenā loma eksklāva apgādē ar gāzi.
Pašreizējais "Gazprom" un Lietuvas gāzes pārvades sistēmas operatora "Amber Grid" līgums par Krievijas gāzes tranzītu uz Kēnigsbergas eksklāvu pa cauruļvadu caur Lietuvu ir spēkā līdz 2030. gada 31. decembrim.