Plānprātība, nezināšana vai dzīve “citā realitātē”? Putins pēc intervijas propagandas TV atstājis kūpošu melu kaudzi
Vakardienas intervijā ar Kremļa propagandas TV pārstāvi Vladimirs Putins sarunāja virkni lietu par Ukrainā notiekošo. Teju nevienai no tām nav saiknes ar reālo.
To secina Kijivā bāzētais “Stratcom” dezinformācijas apkarošanas centrs SPRAVDI. “Krievijas diktatora mēģinājums radīt kontroles iespaidu ir izgāzies – viņa runā izskanējušie viegli atspēkojamie apgalvojumi tikai vēl vairāk pazemojuši režīmu,” uzsver SPRAVDI.
Centrs apkopojis piecus spilgtākos melus, kas sarunā ar propagandistu vakardien izskanējuši no Kremļa diktatora mutes.
“Ukraina uzbrūk civilajai infrastruktūrai, lai piespiestu Krieviju sarunām”
Ukraina trāpa militārajiem objektiem, loģistikas centriem, lidlaukiem, munīcijas noliktavām, naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem mērķiem, kas atbalsta Krievijas agresiju. Tieši Krievija sistemātiski apšauda Ukrainas civiliedzīvotāju infrastruktūru, ko dokumentējušas starptautiskās organizācijas.
“Krievija sekmīgi virzās uz priekšu visos frontes sektoros”
Krievijas ofensīvas temps joprojām ir zems, un daudzviet frontē virzība ir apstājusies vai pat atspiesta atpakaļ. Apgalvojumi par plašiem “panākumiem” nav apstiprināti neatkarīgās kauju kartēs.
“Līdz Sumiem palikuši mazāk nekā 10 km”
Saskaņā ar “DeepState” datiem attālums no Krievijas pozīcijām līdz Sumu nomalei ir gandrīz 18km. Līdzīgi arī apgalvojumi par Krievijas karaspēka tuvošanos Slovjanskas virzienā nav patiesi.
“Ukrainas bruņotie spēki gandrīz ir ielenkti pie Stari Oskolas”
Stari Oskola ir pilsēta Krievijas Belgorodas apgabalā. Iespējams, Putins sajaucis to ar Oskolas upi, vēlreiz parādot, cik atrauti no realitātes ir šie apgalvojumi.
“Krievija ir atvērta sarunām”
Vienlaikus Kremlis deklarē “gatavību dialogam”, turpina izvirzīt ultimātus, veikt ofensīvas darbības un ik dienu veic triecienus Ukrainas pilsētām. Šāda retorika ir daļa no informatīvās kampaņas, nevis reāla vēlme izbeigt agresiju.
40 dienu operācija, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekšējā nedēļā paziņoja, ka apstiprinājis Valsts drošības dienesta (SBU) 40 dienu "ietekmes operāciju" pret Krieviju, kuras mērķis ir palielināt spiedienu uz agresorvalsti un panākt kara izbeigšanu.
Pēdējos mēnešos Ukraina būtiski paplašinājusi triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā un okupētajās Ukrainas daļās, īpaši vēršoties pret naftas pārstrādes rūpnīcām, degvielas bāzēm un citiem enerģētikas objektiem.
Pēc Ukrainas un Rietumu mediju ziņotā, šie uzbrukumi radījuši degvielas piegāžu problēmas vairāk nekā 20 Krievijas reģionos un apgrūtinājuši Krievijas militāro loģistiku. Krievija pagaidām nav komentējusi Zelenska paziņojumu par 40 dienu operāciju.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Plānprātība, nezināšana vai dzīve “citā realitātē”? Putins pēc intervijas propagandas TV atstājis kūpošu melu kaudzi" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.