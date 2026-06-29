Kā Putins atbildēs uz triecieniem pa Krimu: Rietumos izskanējis satraucošs brīdinājums
Ukrainas regulārie un sekmīgie triecieni pa okupēto Krimu var novest pie jauna, neprognozējama eskalācijas viļņa. Analizējot Kremļa iespējamos atbildes scenārijus uz pussalas militārās infrastruktūras iznīcināšanu, britu izdevums "The Telegraph" brīdina, ka stūrī iedzītais Vladimirs Putins var spert radikālus un bīstamus soļus, kas kļūs par nopietnu pārbaudījumu ne tikai Kijivai, bet arī Rietumu sabiedrotajiem.
Kā skaidro britu medijs, Krimai šajā karā ir stratēģiski svarīga nozīme. Pirmkārt, tas ir militāri vitāli svarīgs placdarms, bez kura Krievijas armija nespētu apgādāt savus spēkus Ukrainas dienvidos. Otrkārt, Krimas pussala ir kļuvusi par Putina nepakļaušanās simbolu Rietumiem – trofeju, ar kuru viņš jau kopš 2014. gada demonstrē savu nesodāmību.
Kad Krievija 2014. gadā anektēja pussalu, NATO tiešā veidā neiejaucās, un Rietumu reakcija aprobežojās ar sankcijām un diplomātisku "pirksta kratīšanu". Taču tagad, pilna mēroga kara apstākļos, situācija ir apgriezusies kājām gaisā. Ukraina mērķtiecīgi un sistemātiski veic triecienus pa Krievijas militārajiem objektiem Krimā, izmantojot dronus un raķetes, tādējādi faktiski paralizējot okupantu armijas spējas un loģistiku pussalā.
"The Telegraph" vērš uzmanību uz vēl kādu Putina problēmu – Kremlim kļūst arvien grūtāk saglabāt "visu kontrolējam" ilūziju pašmāju publikai. Ukrainas bezpilota lidaparāti regulāri sasniedz mērķus dziļi Krievijas teritorijā, tostarp lielajās pilsētās. Līdz ar to Putina mēģinājumi uzturēt stāstu par veiksmīgu "speciālo operāciju" brūk kā kāršu namiņš.
Galvenās analītiķu bažas saistās ar to, ka nemitīgie triecieni pa Krimu izsit Putinam pamatu zem kājām un var pamudināt viņu uz radikālu atbildi. Starp ticamākajiem scenārijiem tiek minēta raķešu terora pastiprināšana pret Ukrainas pilsētām vai pat demonstratīvi kodolšantāžas soļi.
Britu žurnālisti uzsver, ka šis risks rada pavisam jaunu spriedzes līmeni Ukrainas sabiedrotajiem. "NATO līderiem, kuri nākamajā mēnesī tiksies Ankarā, ir jābūt gataviem iespējamai konfrontācijai ar Maskavu – un tas attiecas arī uz Donaldu Trampu," rezumē "The Telegraph".
Jāatzīmē, ka tieši šodien, 29. jūnijā, okupētā Krima atkal piedzīvoja virkni sprādzienu. Tika ziņots par ugunsgrēku Kerčas tilta apkārtnē, sekmīgu triecienu pa elektrības apakšstaciju un tam sekojošiem masveida elektroapgādes traucējumiem pussalā. Līdztekus tam Putins kārtējo reizi nācis klajā ar paziņojumiem, nosaucot konkrētas Ukrainas teritorijas, kuras Krievija vēl aizvien sapņo sagrābt.