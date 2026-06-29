Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins Pekinā ticies ar Lukašenko
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins pirmdien Pekinā ticies ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko, vēsta Ķīnas mediji.
"Ķīnas un Baltkrievijas attiecības ir izturējušas starptautisko problēmu pārbaudījumus" un "ieiet vēsturē labvēlīgākajā periodā", teikts Ķīnas valdības paziņojumā.
Saskaņā ar paziņojumu Sji teicis Lukašenko, ka abām valstīm "jāmobilizē resursi visās jomās, lai veicinātu Janā zīda ceļa tirdzniecības iniciatīvas īstenošanu un bagātinātu praktiskās sadarbības saturu".
Lukašenko pagājušajā nedēļā tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Baltkrievijas diktators atļāva Krievijai izmantot Baltkrievijas teritoriju, lai iebruktu Ukrainā 2022. gadā, bet noliedzis, ka plānotu tiešā veidā iesaistīties Krievijas karā pret Ukrainu.
Kā apgalvo Minska, Baltkrievijā ir izvietota Krievijas jaunākā vidēja darbības rādiusa ballistiskā raķete "Orešņik", kas ir spējīga nest kodolieročus.
Ķīna sevi pozicionējusi kā neitrālu pusi Krievijas karā pret Ukrainu, taču faktiski atbalstījusi Maskavu.
Lukašenko pēdējo reizi tikās ar Sji 2025. gada augustā.