Kanādā noķerta milzu baltā store, kas, visticamāk, vairāk nekā divas reizes pārspēj līdzšinējo oficiālo pasaules rekordu
Kanādas provincē Britu Kolumbijā makšķerniekiem izdevies noķert milzīgu balto stori, kuras svars tiek lēsts ap 544 kilogramiem. Lai gan stingrie dabas aizsardzības noteikumi liedz zivi izcelt no ūdens un oficiāli nosvērt, aprēķini liecina, ka šis loms, visticamāk, vairāk nekā divas reizes pārspēj līdzšinējo oficiālo pasaules rekordu.
Kevins Estrada, kurš vada makšķerēšanas tūres uzņēmumā "Sturgeon Slayers", atklāj, ka viņa klienti šo neparasto zivi noķēruši 4. jūnijā Freizera upē. Zivs bijusi tik liela, ka tās nomērīšanai ar vienu mērlenti vienkārši nav pieticis. Viņš ir pārliecināts, ka šī ir lielākā baltā store, kas jebkad noķerta ar makšķeri.
"Kad beidzas trīs metrus garā mērlente un nākas meklēt otru, kļūst skaidrs, ka darīšana ar ko patiesi īpašu," televīzijas kanālam "CTV News" atzina Estrada.
Saskaitot abu mērlentu rādījumus, noskaidrojās, ka stores garums ir 3,56 metri, bet tās apkārtmērs sasniedz 1,52 metrus. Izmantojot īpašas formulas, kas ļauj noteikt zivs svaru pēc tās izmēriem, aprēķināts, ka šis upes milzis sver aptuveni 544 kilogramus. Salīdzinājumam – pašreizējais oficiālais baltās stores pasaules rekords ir "tikai" 212 kilogrami.
Saudzēšanas noteikumi neļauj zivi svērt
Makšķernieki stori iezīmēja un palaida atpakaļ upē, to nenosverot un pat neizceļot no ūdens. Britu Kolumbijā darbojas ārkārtīgi stingri noteikumi, kas kategoriski aizliedz izcelt baltās stores no ūdens. Lielākajā daļā provinces šīs zivis vispār ir aizliegts makšķerēt, jo suga ir atzīta par apdraudētu. Freizera upe ir vienīgā vieta visā provincē, kur atļauta šo zivju rekreācijas makšķerēšana, stingri ievērojot principu "noķer un atlaid".
Estrada, kurš ir arī Makšķerēšanas gidu asociācijas līdzpriekšsēdētājs, uzskata, ka tieši šie stingrie aizsardzības pasākumi ir galvenais iemesls, kāpēc upē joprojām mīt pasaules rekorda cienīgas stores. Viņš pats ir aktīvs storu pētniecības programmas atbalstītājs un pērn par ieguldījumu sugas saglabāšanā saņēmis karaļa Čārlza III medaļu.
Sarunā ar vietējo izdevumu "The Chilliwack Progress" gids uzsvēra, ka šis loms ir "daudz kas vairāk par rekordu". Tas pierāda, ka atbildīga un dabai draudzīga makšķerēšana palīdz aizsargāt sugu, kas uz mūsu planētas mīt jau vairāk nekā 200 miljonus gadu.
"Tas ir brīnišķīgs atgādinājums, ka Freizera upē peld īsti milži, un mūsu pienākums ir nodrošināt, lai arī nākamās paaudzes varētu tos redzēt un aizsargāt," pauda Estrada. "Mums nepieder upe, mēs esam tikai tās uzraugi. Katra noķertā zivs ir dzīva vēsture, nevis vienkārši trofeja."