Traģēdija Venecuēlā: bojāgājušo skaits pēc spēcīgajām zemestrīcēm turpina augt, vēl 50 000 pazuduši bezvēsts
Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1450, svētdien paziņojis Venecuēlas parlamenta spīkers Horhe Rodrigess.
"Bojāgājušo skaits ir sasniedzis 1450," viņš teica televīzijā pārraidītā uzrunā. Kopš sestdienas bojāgājušo skaits ir palielinājies par 20.
Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 000 cilvēku pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Pēc tam meklēšana pārvēršas bojāgājušo mirstīgo atlieku atgūšanā.
Prezidenta pienākumu izpildītāja Delsija Rodrigesa paziņoja, ka iepriekšējā diennaktī izglābti 33 cilvēki, tostarp Karabaljedā, uz ziemeļiem no Karakasas, no drupām tika izglābts 11 gadus vecs zēns.
Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku. Kā svētdien informēja parlamenta spīkers, kopumā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagruvušas.
Jau ziņots, ka trešdienas vakarā Venecuēlu netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis.Visvairāk cietuši Truhiljo, Karabobo, Mirandas un Lagvairas štati.