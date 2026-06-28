Putins pirmo reizi publiski atzinis problēmas ar degvielas piegādēm
Foto: VIA REUTERS
Krievijas diktators beidzot atzinis, ka valstī ir problēmas ar degvielas pieejamību.
Pasaulē

Putins pirmo reizi publiski atzinis problēmas ar degvielas piegādēm

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Krievijas diktators Vladimirs Putins valdības sanāksmes laikā pirmo reizi publiski atzina, ka Krievijā radušās problēmas ar degvielas pieejamību.

Putins pirmo reizi publiski atzinis problēmas ar d...

Viņš norādīja, ka vairākās degvielas uzpildes stacijās jau veidojas rindas un ne visur ir pieejamas nepieciešamās markas benzīns.

Tāpat Putins pavēstīja, ka Krievija jau sākusi izmantot valsts stratēģiskās degvielas rezerves. "Tiek apsvērta arī iespēja pilnībā aizliegt dīzeļdegvielas eksportu," sacīja Putins.

Vienlaikus viņš apgalvoja, ka lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas strādā ar maksimālu jaudu un benzīna rezerves valstī sasniedz 1,7 miljonus tonnu.

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