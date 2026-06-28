Putins pirmo reizi publiski atzinis problēmas ar degvielas piegādēm
Krievijas diktators Vladimirs Putins valdības sanāksmes laikā pirmo reizi publiski atzina, ka Krievijā radušās problēmas ar degvielas pieejamību.
Viņš norādīja, ka vairākās degvielas uzpildes stacijās jau veidojas rindas un ne visur ir pieejamas nepieciešamās markas benzīns.
⚡️ Putin publicly acknowledged Russia's fuel problems for the first time— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2026
During a government meeting, Putin said that queues have already formed at Russian gas stations and that the required grades of gasoline are not always available.
He also revealed that Russia has begun… pic.twitter.com/YwK2Ynxxzv
Tāpat Putins pavēstīja, ka Krievija jau sākusi izmantot valsts stratēģiskās degvielas rezerves. "Tiek apsvērta arī iespēja pilnībā aizliegt dīzeļdegvielas eksportu," sacīja Putins.
Vienlaikus viņš apgalvoja, ka lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas strādā ar maksimālu jaudu un benzīna rezerves valstī sasniedz 1,7 miljonus tonnu.