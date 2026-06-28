Maskavā benzīna dēļ iedzīvotāji jau gatavi viens otram pārgrauzt rīkli. VIDEO
Krievijas galvaspilsētā benzīna deficīta dēļ spriedze ir sasniegusi lūzuma punktu, jo iedzīvotāji nu jau nieka degvielas litra dēļ ir gatavi cits citam pārgrauzt rīkli.
Brīdinām, ka pievienotajā video ir dzirdama necenzēta leksika
Krievijas galvaspilsētā Maskavā, turpinoties Ukrainas dronu triecienu izraisītajam degvielas deficītam, pie uzpildes stacijām veidojas ievērojamas rindas, kas novedis pie paaugstinātas spriedzes un atklātiem konfliktiem iedzīvotāju starpā, liecina sociālajos tīklos publiskotā informācija.
Everything is normal. There are massive queues and people have to shit outside.— Darth Putin (@DarthPutinKGB) June 27, 2026
I remain a master strategist. pic.twitter.com/ZHqKwYL5wp
Aculiecinieku videomateriālos fiksēts, ka spriedze autovadītāju vidū ir sasniegusi kritisku robežu. Kādā no incidentiem pie degvielas uzpildes stacijas garo rindu dēļ izcēlies ass konflikts starp divām sievietēm, kura laikā izmantota necenzēta leksika un izteikti fiziskas izrēķināšanās draudi. "Pati ej nah...! Tūlīt sadošu pa purnu!" histērijā kliedz viena no konfliktā iesaistītajām pusēm.
Šādi sadzīviski incidenti atspoguļo pieaugošo sociālo spriedzi Krievijas sabiedrībā, ko ietekmē valsts iestāžu nespēja nodrošināt stabilu degvielas apgādi. Lai gan Krievijas varasiestādes publiski mēģina mazināt problēmas mērogu un noliegt krīzes esamību, galvaspilsētas iedzīvotāji ikdienā arvien biežāk saskaras ar reālajām kara sekām.
Degvielas krīze Krievijā un tās okupētajā Krimā ir tiešas sekas Ukrainas mērķtiecīgajai militārajai kampaņai pret Krievijas enerģētikas infrastruktūru. Kopš šī gada sākuma Ukrainas bruņotie spēki ar bezpilota lidaparātiem ir devuši vismaz 40 triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un nozīmīgiem loģistikas mezgliem.
Viens no stratēģiski smagākajiem triecieniem skāris tieši galvaspilsētu – pēc atkārtotiem uzbrukumiem Maskavas galvenā naftas pārstrādes rūpnīca ir bijusi spiesta pilnībā apturēt darbu vismaz uz pusgadu, kas radījis ķēdes reakciju un benzīna trūkumu visā reģionā.
Līdzīga situācija izveidojusies arī okupētajā Krimas pussalā. Sistemātisko uzbrukumu dēļ reģionā izsludināts ārkārtējās situācijas režīms, savukārt degvielas tirdzniecība civiliedzīvotājiem ir stingri ierobežota.