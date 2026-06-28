Eiropā krīt karstuma rekordi - divās valstīs gaiss uzkarsis līdz ekstremālam līmenim
Čehijā un Vācijā svētdien sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Čehijā otro dienu pēc kārtas pārspēts karstuma rekords, paziņoja meteoroloģijas institūts CHMI. Uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī gaisa temperatūra sasniegusi 41,1 grādu pēc Celsija.
Sestdien Doksanī meteoroloģiskajā stacijā tika fiksēti 40,6 grādi, tādējādi tika pārspēts iepriekšējais rekords 40,4 grādi, kas tika reģistrēts 2012. gadā Dobrihovicē uz dienvidrietumiem no Prāgas.
Vācijā svētdien trešo dienu pēc kārtas sasniegts karstuma rekords. Svētdien Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi pēc Celsija, paziņoja Vācijas Meteoroloģiskais dienests (DWD).
Savukārt naktī uz svētdienu valsts austrumos Kubšičā, Saksijā, tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tā ir augstākā temperatūra naktī, kas Vācijā fiksēta pēdējo nepilnu 150 gadu laikā kopš mērījumu sākuma.
Policija Berlīnē gan sestdien, gan svētdien izmantoja ūdens lielgabalus, lai palīdzētu iedzīvotājiem atveldzēties.
Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi pēc Celsija, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra, paziņoja Polijas Meteoroloģijas un ūdenssaimniecības institūts (IMGW).
Pasaules Veselības organizācija paziņoja, ka kopš 21. jūnija saistībā ar karstuma vilni mirušo skaits Eiropā ir par vairāk nekā 1300 lielāks nekā ierasts.
Francijas nacionālais veselības dienests aplēsis, ka kopš 24. jūnija valstī miruši par apmēram 1000 cilvēkiem vairāk nekā vidēji ierasts šajā laikā periodā. Dienests brīdināja, ka faktiski karstuma dēļ mirušo skaits varētu būt vēl lielāks.
Aģentūra AFP aplēsusi, ka svētdien vismaz 35 grādu karstumam pakļauti vismaz 191 miljons cilvēku Eiropā, un īpaši spēcīgs karstums ir Vācijā, Čehijā, Ungārijā un Polijā. Savukārt Rumānijā izdots sarkanais brīdinājums par karstuma vilni no pirmdienas līdz trešdienai.