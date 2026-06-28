Pēc paziņojuma par iespējamu sacelšanos bezvēsts pazudis Krievijas armijas veterāns
Krievijas armijas karavīrs Aleksandrs Luņins, kurš nesen draudēja ar bruņotu sacelšanos, ir pazudis bez vēsts. Iespējams, viņš ir apcietināts, savukārt viņa dzīvesvietā veikta kratīšana.
Kā vēsta pētnieciskās žurnālistikas izdevums "Agentstvo", atsaucoties uz karavīra sievas Tatjanas Luņinas teikto, Luņins ir pārstājis sazināties ar tuviniekiem. Iepriekš viņš publicēja video uzrunu Vladimiram Putinam, kurā sūdzējās par problēmām okupantu vienībās un brīdināja par iespējamu dumpi.
Luņina sieva atklājusi, ka viņu dzīvesvietā Voroņežas apgabalā veikta kratīšana, kuras laikā likumsargi konfiscējuši visu digitālo tehniku un datu nesējus. Sākotnēji viņa pieļāva, ka vīrs ir aizturēts.
Vēlāk Tatjana paziņoja, ka Luņins ir dzīvs, taču pagaidām nekādus komentārus sniegt nevar. Tikmēr izdevums "Agentstvo" apgalvo, ka vīrietis, visticamāk, ir arestēts.
Jau ziņots, ka pirms pazušanas Luņins sociālajos tīklos aktīvi publicēja video, kuros asi kritizēja dienesta apstākļus Krievijas okupācijas spēkos.