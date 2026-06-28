Izraēlas valdība oficiāli atzīst armēņu genocīdu, izraisot Turcijas sašutumu
Izraēlas valdība svētdien vienbalsīgi atzina par genocīdu armēņu nāvi Pirmā pasaules kara laikā, un šāds lēmums varētu vēl vairāk saasināt Armēnijas un Turcijas attiecības.
Turcijas un Armēnijas attiecības aizēno pusotra miljona Osmaņu impērijas armēņu nāve slaktiņos un masu deportācijās, kas sākās 1915. gadā. Vairums vēsturnieku šos notikumus uzskata par genocīdu, bet Turcija šādai interpretācijai nepiekrīt.
Izraēlas un Turcijas attiecības ir strauji pasliktinājušās kopš Gazas joslas kara sākuma pēc tam, kad palestīniešu teroristu grupējums "Hamās" uzbruka Izraēlai 2023. gada oktobrī.
"Vēsturisks lēmums: Izraēlas valdība ir vienbalsīgi apstiprinājusi ārlietu ministra Gideona Sāra priekšlikumu atzīt armēņu genocīdu," paziņoja Ārlietu ministrija. Valdības lēmums vēl ir jāapstiprina parlamentam.
"Armēņu genocīds joprojām pakļauts institucionalizētai noliegšanas un mazināšanas kampaņai, tostarp manipulatīvai vēstures pārrakstīšanai, ko galvenokārt veic Turcijas valdība," Sārs sacīja valdības sēdē. Viņš uzsvēra, ka "nekad nav par vēlu rīkoties", un norādīja, ka armēņu genocīda atzīšana "ir gan morāls, gan vēsturisks pienākums".
Vairākas Izraēlas valdības bija izvairījušās oficiāli atzīt armēņu genocīdu, daļēji lai saglabātu attiecības ar Turciju, kas savulaik bija viena no Izraēlas tuvākajām stratēģiskajām partnerēm reģionā.
Taču kopš kara sākuma Gazas joslā Turcija regulāri vaino Izraēlu genocīdā palestīniešu teritorijā, ko Izraēla stingri noliedz.
Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans ir kļuvis par vienu no niknākajiem kara kritiķiem, atkārtoti salīdzinot Izraēlas līderus ar nacistu amatpersonām.
Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ir atbildējis Erdoganam, nosaucot viņu par "antisemītisku diktatoru, kurš veic genocīdu pret kurdiem".
Turcija ir apturējusi lielāko daļu tirdzniecības attiecību ar Izraēlu un kļuvusi par vienu no spēcīgākajiem "Hamās" diplomātiskajiem atbalstītājiem.
"Šī nav atriebība par atklāto naidīgumu, kā arī par briesmīgo retoriku un naidīgo rīcību, ko Turcija Erdogana vadībā īsteno pret Izraēlu," sacīja Sārs, komentējot armēņu genocīda atzīšanu.
"Tas, ka Turcija veicina nepatiesus vēstījumus pret Izraēlu, nepiešķir tai imunitāti pret vēsturiskām patiesībām," viņš piebilda. Slepkavības Pirmā pasaules kara laikā par genocīdu ir atzinušas vairāk nekā divdesmit četras valstis, kuru vidū ir ASV, Francija un Vācija.