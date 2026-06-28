Zibens spēriena kokā dēļ Zviedrijas izklaides parkā cietuši vairāki cilvēki, tostarp bērni
Zviedrijā dienvidos svētdien cietuši vairāki cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklaides parkā, paziņoja parka un vietējās amatpersonas.
Izklaides parka "Tosselilla" apkaimē Esterlenē, Skones reģionā, plosījās negaiss.
Lai gan parks paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook" informēja, ka neviens nav guvis smagas traumas, vietējās amatpersonas norādīja, ka 45 gadus veca sieviete ir nogādāta slimnīcā ar "nopietnām traumām".
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests slimnīcā nogādājis vēl divus citus cilvēkus, un pie mediķiem vērsušies divi pieaugušie un pieci bērni, informēja Skones veselības dienests.
Sabiedriskā raidorganizācija SVT vēstīja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos.
Taču zibens iespēra "Tosselilla" teritorijā esošā kokā, un garām ejošai cilvēku grupai trāpīja krītošā koka daļas.
Zviedrijas Meteoroloģijas un hidroloģijas institūts svētdien ir izplatījis brīdinājumus plašās teritorijās Zviedrijas dienvidos par negaisiem un spēcīgu lietu.