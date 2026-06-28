Civilās lidmašīnas avārijā Francijā 11 bojāgājušie.
Šausminoša traģēdija Francijā: netālu no dzīvojamām mājām nogāžas lidmašīna - izdzīvojušo nav
Civilās lidmašīnas, kurā atradās izpletņlēcēji, avārijā svētdien netālu no Toblēnas Francijas austrumos gāja bojā visi 11 cilvēki, kas atradās lidmašīnā, paziņoja vietējās varasiestādes.
Avārijā gāja bojā pieci instruktori, pieci studenti un pilots, paziņoja Mertas un Mozeles departamenta prefekts Īvs Seguī, piebilstot, ka avārijā cilvēki uz zemes nav cietuši.
Vācijā reģistrētā lidmašīna avarēja zālainā vietā netālu no Nansī-Esī lidlauka skrejceļa, netālu no dzīvojamās zonas un diviem ceļiem, novēroja aģentūra AFP.
Avārijas iemesls vēl nav noskaidrots. Ir uzsākta tehniskā izmeklēšana, sacīja Nansī prokurora vietnieks Amorī Lakote.